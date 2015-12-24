Центральный Новогодний маркет откроется на Тверской

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

С 25 по 31 декабря группа московских предпринимателей открывает Центральный новогодний маркет Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента СМИ и рекламы.

Новогодняя площадка призвана упростить москвичам процесс покупок в предновогодний период, а также поддержать отечественных производителей. Маркет располагается на пересечении главных столичных магистралей – Садового кольца и Тверской улицы.

На территории маркета откроют елочный базар, детскую зону с нянями, где родители могут оставить детей, мини-кинотеатр с лучшими новогодними фильмами. Посетителей ждут встречи с известными москвичами.

Кстати, держателям транспортной карты "Тройка" предоставляются новогодние скидки.

Самым желанным подарком на Новый год для 11 процентов россиян являются деньги. И только семь процентов хотели бы увидеть по елкой сувениры и столько же (семь процентов) – автомобиль.