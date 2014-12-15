Конфеты под елкой: нужно ли отправлять новогодние подарки в детдома

Под Новый год многие москвичи традиционно покупают подарки детям-сиротам. Кто-то сам отправляет в детдома плюшевых медведей, коробки с конфетами и прочие милые сюрпризы, кто-то для этого объединяется с коллегами по офису.

M24.ru поговорил с детским психологом и специалистом, работающим с сиротами, и выяснил, почему новогодние подарки - это не самая эффективная помощь и как на самом деле улучшить жизнь детдомовцев под Новый год.

Фото: ТАСС / Филиппов Алексей

Почему новогодний подарок - это малоэффективная помощь ребенку

Покупка подарка в детдом – это, разумеется, добрый поступок. Но задумайтесь: чем вы будете руководствоваться, выбирая его? Наверняка детдомовцы действительно рады любому сюрпризу. Но зачем дарить кое-что, если можно подарить что-то?

Психологи утверждают, что новогодний подарок детдомовцу оправдан лишь в том случае, если вы лично знаете того ребенка, которому он предназначается, знаете, чего он хочет и о чем мечтает.

Юлия Юдина, глава фонда содействия семейному устройству детей-сирот "Измени одну жизнь"

"Я принадлежу к числу людей, которые далеко не с восторгом относятся к идее подарков сиротам раз в год. Необходимо подумать о потребностях тех, кому предназначается подарок. То есть дарить не то, что удобно тебе, а то, что принесет пользу ребенку.

Есть фонд помощи хосписам "Вера", который предлагает дарить безнадежно больным детям те подарки, которые выбрали лично они. В данном случае такие небольшие подарки – это некое последнее желание ребенка. Это – святое.

Но если говорить о детях-сиротах, то они под Новый год просто завалены – и это не секрет – самыми разными подарками. В среднем каждый их них получает до 20 подарков. И в основном это – просто всякие розовые слоники и конфеты, после которых случается диатез.

Проходит Новый год, и остается лишь послевкусие, все это огромное количество подарков, с которыми ребенок – по-прежнему один в стенах детского учреждения. Все внимание напоминает волну, которая пришла, схлынула, а затем все осталось так, как было прежде.

Дело в том, что о детях-сиротах вспоминают обычно два раза в году – под Новый год и в День защиты детей. Конечно, неплохо, что вообще вспоминают, но лучше, чтобы люди делали это, думая не только о собственном удобстве: пойду быстренько куплю небольшой подарок и сделаю ребенку приятное.

Следует задуматься – а что поможет детям стать счастливее, изменить ту ситуацию, в которой они оказались? Все это ведь в наших силах".

Людмила Петрановская, детский психолог, работающий с темой сиротства

"Подарок ребенку-детдомовцу в Новый год особо эффективной помощью не назовешь. Особенно когда это делается бездумно, когда толпы людей ломятся в ближайшие или самые раскрученные детские дома и задаривают детей. А последние потом играют конфетами в футбол.

Конечно, из всех возможных вариантов помочь детям в детском доме этот – самый показушный и малополезный.

Подарок полезно дарить только в том случае, если у вас есть личные отношения с ребенком, вы с ним давно общаетесь, знаете, чего он и именно он на самом деле хочет. Подарок должен дариться лично для него, для этого конкретного ребенка. Он должен соответствовать его мечтам".

Фото: ТАСС / Шамуков Руслан

Пожертвования и личное участие вместо игрушек

Как бы меркантильно это ни звучало, но эксперты уверены – поздравлять сирот с Новым годом лучше деньгами, а не игрушками. Конечно, имеются в виду не бумажки в конвертах, а перечисление средств на программы помощи детям.

Еще один вариант эффективной помощи - программы длительного личного общения с детьми. Правда, для этого необходимы силы, время и ответственность.

Юлия Юдина

"Подарки хороши, если их дарят дома и дарят те люди, для которых ты важен.

Лучший подарок для детей из детских домов – это возможность встретить не только Новый год, но и все прочие праздники в семье. И чтобы сделать такой подарок, не обязательно самим становиться приемными родителями. Есть благотворительные организации, которые помогают устроить сирот в семьи.

Можно совсем небольшую сумму - сто рублей, например, - перевести на одну из программ, которые помогают детям-сиротам социализироваться, получить профессию или, что важнее остального - устроиться в семью. И вы подарите ему шанс быстрее обрести маму и папу.

Если вы хотите действительно помочь, не покупайте плюшевого мишку или коробку конфет. Отдайте лучше эти 100-150 (или сколько вы можете) рублей на программы, которые поменяют качество жизни детей".

Людмила Петрановская

"Если у вас есть такая возможность, то хорошо участвовать с программах длительного общения с детьми, шефства. Но это серьезная ответственность. Если такой возможности нет, можно помогать материально".

Фото: m24.ru

На что направить деньги, чтобы помочь сиротам

В России действуют десятки некоммерческих организаций, которые помогают детдомовцам. Итак, на какие программы можно перечислить деньги (и поздравить таким образом детей с Новым годом):

Съемки видеоанкет

Одна анкета стоит 3 тысяч рублей, пожертвовать можно любую сумму

Фонд "Измени одну жизнь" помогает детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей, найти мам и пап. Делают это сотрудники организации с помощью детских видеоанкет. В коротких фильмах мальчики и девочки рассказывают о том, кем хотят стать, когда вырастут, чего хотят добиться и какие уголки Земли мечтают увидеть. Фонд создал крупную базу видеоанкет детдомовцев и помог уже почти трем тысячам ребят найти любящие семьи.

Обучение детей-сирот

Пожертвовать можно любую сумму

Многие фонды также помогают сиротам учиться. Например, "Волонтеры в помощь детям-сиротам" готовят ребят к экзаменам, поступлению в колледжи и вузы. Занятия проводят высококвалифицированные педагоги. Для каждого ребенка подбирают собственного волонтера-куратора, который интересуется его успехами и проблемами, а также всячески поддерживает мотивацию к учебе.

Социализация детей-сирот

Пожертвовать можно любую сумму

Некоммерческие организации занимаются также непосредственным общением с детьми-сиротами, помогают им адаптироваться к внешнему миру. Например, "Старшие Братья Старшие Сестры" создают "пары" из волонтеров и детдомовцев. Взрослые наставники помогают своим подопечным чувствовать себя уверенней, с оптимизмом смотреть вперед, не бояться окружающего мира.

Людмила Петрановская

"Очень часто эффект приносит также помощь малообеспеченным семьям, которые еле сводят концы с концами. Это может предотвратить попадание ребенка в детский дом.

Есть возможность, можно организовать маленькую волонтерскую команду. Узнать о подобных семьях можно в любом отделе соцзащиты, там расскажут об их нуждах. Очень часто это простейшие вещи типа кастрюль, постельного белья или помощи в ремонте водопровода. Такие вещи помогут сохранить ребенка в семье, не допустят его попадания в детский дом".

Анна Теплицкая