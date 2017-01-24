Пять школьниц во Владимирской области избили одноклассницу

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

12-летнюю девочку во Владимирской области избили пятеро одноклассниц, сообщает РИА Новости.

Мать ученицы обратилась в полицию города Александров 18 января. По ее словам, одноклассницы завели ее дочь после уроков в подъезд соседнего со школой здания и стали избивать до тех пор, пока у нее не потекла кровь.

Среди прочих травм девочке выбили зубы. В настоящее время она в больнице и пробудет там до середины февраля.

В областном главке полиции рассказали, что как только девочка выйдет из медучреждения и медики предоставят документы о степени тяжести травм, то они будут добиваться возбуждения уголовного дела и, возможно, передачи материалов в Следственный комитет. Также решается вопрос о постановке участниц конфликта на профучет и в центр содержания несовершеннолетних нарушителей.