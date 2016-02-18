Форма поиска по сайту

18 февраля 2016, 09:40

Происшествия

Из психиатрической больницы в столице сбежал пациент

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Из психиатрической лечебницы при переводе в другую больницу сбежал пациент. Об этом МИА "Россия сегодня" сообщил источник в экстренных службах.

Вечером в среду мужчина, страдающий серьезным психическим расстройством и проходящий лечение в клинике, пожаловался персоналу на боли. Врачи решили перевезти его в другую больницу для обследования.

Однако по дороге в медицинское учреждение мужчина сбежал прямо из машины скорой помощи.

Тем не менее, уже к утру сотрудники полиции поймали беглеца в его доме. Мужчину задержали и передали медработникам.

побеги чп психиатрические больницы беглецы

