Россиянки вышли в финал ЧЕ по волейболу

Фото: ИТАР-ТАСС

Женская сборная России по волейболу одержала победу в полуфинале чемпионата Европы над командой Сербии.

Пятничная встреча в Берлине завершилась со счетом 3:0 в пользу россиянок, передает агентство Р-Спорт.

Сборная Сербии - победитель предыдущего чемпионата Европы. Россиянки же в 2011 году остановились на стадии четвертьфинала, в трех сетах уступив турчанкам.

В финале ЧЕ, проходящего в Германии и Швейцарии, российские волейболистки встретятся с победительницами игры Германия - Бельгия.