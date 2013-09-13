Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября 2013, 20:44

Спорт

Россиянки вышли в финал ЧЕ по волейболу

Фото: ИТАР-ТАСС

Женская сборная России по волейболу одержала победу в полуфинале чемпионата Европы над командой Сербии.

Пятничная встреча в Берлине завершилась со счетом 3:0 в пользу россиянок, передает агентство Р-Спорт.

Сборная Сербии - победитель предыдущего чемпионата Европы. Россиянки же в 2011 году остановились на стадии четвертьфинала, в трех сетах уступив турчанкам.

В финале ЧЕ, проходящего в Германии и Швейцарии, российские волейболистки встретятся с победительницами игры Германия - Бельгия.

победы ЧЕ по волейболу женская сборная

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика