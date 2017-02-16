Американский биатлонист Бэйли стал победителем индивидуальной гонки на ЧМ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Биатлонист Лоуэлл Бэйли, представляющий США, одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. 20-километровую дистанцию американский спортсмен преодолел за 48 минут 7,4 секунды. При этом он не сделал ни единого промаха на четырех огневых рубежах.

Вторым стал Ондржей Моравец из Чехии, также не допустивший промахов. Третье место занял француз Мартен Фуркад.

Из россиян лучший результат в гонке показал Антон Шипулин, который пришел к финишу седьмым.

Следующим событием в программе чемпионата мира по биатлону будет женская эстафета. Она пройдет в пятницу, 17 февраля.