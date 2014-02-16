Победителем 64-го Берлинале стала драма "Черный уголь, тонкий лед"

Кадр из фильма "Черный уголь, тонкий лед". Фото: berlinale.de

Завершился 64-й Берлинский кинофестиваль. В субботу вечером жури конкурса огласило список победителей. Главный приз, "Золотой медведь", достался китайской драме "Черный уголь, тонкий лед" режиссера Йинана Дяо. Гранд-при фестиваля получила картина Уэса Андерсона "Отель "Гранд Будапешт". Кстати, этот фильм появится на российских экранах уже в марте.

Приза за лучшую режиссуру был удостоен Ричард Линклейтер, автор драмы "Отрочество", а лучшим актером стал Ляо Фань, сыгравший главную роль в фильме-победителе "Черный уголь, тонкий лед". Лучшей актрисой жюри признало японку Хару Куроки, которая украсила собой фильм Едзи Ямада "Маленький дом". За своим "Серебряным медведем" девушка вышла в кимоно.



Лучшими сценаристами в этом году стали Дитрих и Анна Брюггеманн с фильмом "Крестный пут", эта же картина получила и приз Экуменического (христианского) жюри. Награда "За выдающийся вклад в области искусства" досталась оператору Туи На за работу над фильмом "Слепой массаж" режиссера Лоу Е.





Премия Альфреда Бауэра, которой отмечаются ленты, "открывающие новые пути в киноискусстве", досталась французу Алену Рене за работу "Любить, пить и петь", он же получил и приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ).

Еще две независимые награды от гильдии немецкого артхаус-кинематографа и жюри читателей газеты "Берлинер Моргенпост" получил уже упомянутый фильм «Отрочество». Кстати, именно эта картина считалась одним из главных фаворитов в борьбе за главный приз фестиваля.



Российский кинематограф 64-м кинофестивале в Берлине представлен единственным анимационным фильмом "Мой личный лось", который получил Специальный Приз как лучшая короткометражка программы Generation Kplus.

В этом году в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля участвовало 20 фильмов. Оценивало их международное жюри из семи человек, возглавлял которое американский сценарист и продюсер Джеймс Шамус.