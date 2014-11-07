Форма поиска по сайту

07 ноября 2014, 02:38

Российские фигуристы завоевали золото и серебро на международном турнире

Фото: ТАСС

На международном турнире Volvo Cup в Риге в соревнованиях спортивных пар, российские пары Кристина Астахова/Алексей Рогонов и Мария Выгалова/Егор Закроев заняли первое и второе места. Об этом сообщает пресс-центр Федерации фигурного катания.

Астахова и Рогонов набрали 170,34 балла, Выгалова и Закроев — 162,68, бронза у Марии Поляковой и Никиты Бочкова (Белоруссия) — 126,70.

Это первая победа Кристины и Алексея на международном уровне, поскольку фигуристы встали в пару лишь в конце прошлого сезона. Тренируются спортсмены в Москве у двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Дмитриева.

Для призеров юниорского чемпионата мира Марии Выгаловой и Егора Закроева серебро соревнований в Риге также важный момент, несмотря на то, что состав участников был немногочисленным. Это первый международный старт уровня "Мастеров", в котором участвует пермская пара.

