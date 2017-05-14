Победителем Евровидения-2017 стал певец из Португалии

Победителем Евровидения-2017 стал португальский певец Сальвадор Собрал. Результаты зрительского голосования опубликованы в официальной странице ежегодного песенного конкурса в Facebook.

За главный приз – хрустальный микрофон – боролись 26 участников. В 2017 году конкурс проходил в Киеве.

Сальвадор Собрал выступал с песней на португальском языке "Amar Pelos Dois" ("Для нас двоих") и набрал 758 голосов. С 1964 года, когда Португалия начала участвовать в Евровидении, страна ни разу не побеждала в конкурсе. По правилам, страна-победитель в следующем году принимает конкурс у себя.

Второе место занял представляющих Болгарию москвич Кристиан Котов (615 голосов). На третьей строчке оказалась группа группа SunStroke Project из Молдавии (374 голоса).

Все выступления оценивали зрители и жюри, состоящее из пяти профессионалов музыкальной индустрии. Голосование проходило через официальное приложение и/или SMS. Зрители не могли отдать свой голос за песню, представляющую их страну. Голоса жюри имели решающее значение, если два или больше участников получили одинаковое количество баллов от зрителей.

Результаты финала Евровидения-2017

1 место: Португалия – певец Сальвадор Собрал.

2 место: Болгария – певец Кристиан Костов.

3 место: Молдавия – группа SunStroke Project.

4 место: Бельгия – певица Бланш.

5 место: Швеция – певец Робин Бенгтссон.

6 место: Италия – певец Франческо Габбани.

7 место: Румыния – дуэт Илинка и Алекс Флоря.

8 место: Венгрия – певец Йоцы Папай.

9 место: Австралия – певица Исаия.

10 место: Норвегия – певец Jowst.

Далее голоса распределились следующим образом: Нидерланды (группа OG3NE), Франция (певица Алма), Хорватия (певец Жак Худек), Азербайджан (певица Dihaj), Великобритания (певица Люси Джонс), Австрия (певец Натан Трент), Белоруссия (группа Naviband), Армения (певица Арцвик), Греция (певица Деми), Венгрия (певец Йоцы Папай), Кипр (певец Ховиг), Польша (певица Кася Мось), Израиль (певец Имри Зив), Украина (группа O.Torvald), Германия (певица Левина), Испания (Манель Наварро).

Букмекеры предсказывали победу итальянцу Франческо Габбани.