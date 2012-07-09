На стрелявшего в ребенка из пневматики завели уголовное дело

В отношении жителя Подмосковья, обстрелявшего из пневматики детскую площадку в столице, возбуждено уголовное дело.

Напомним, инцидент произошел утром 7 июля в центре Москвы. В правоохранительные органы поступило сообщение о стрельбе из окна дома 8 по Трехгорному переулку.

«Неизвестный выстрелил из пневматического оружия в несовершеннолетнюю 1997 года рождения, которая в тот момент находилась на детской площадке», - сообщает пресс-служба УВД по Центральному округу.

Пострадавшая девочка была доставлена в травмпункт с повреждением переносицы.

В течение получаса участковый уполномоченный задержал подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался 44-летний житель Подмосковья, проживающий у сожительницы. У мужчины был изъят пневматический пистолет.

По факту происшествия отдел дознания ОМВД России по Пресненскому району возбудил уголовное дело по статье «Побои».

Запрос по личности задержанного направлен запрос в психо-неврологический диспансер. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.