Люди больше не смогут лопать пузыри на полиэтиленовой пленке

Фото: facebook.com/Love.Bubble.Wrap

Популярное развлечение миллионов людей – лопать пузырьки на полиэтилене с пупырышками – может уйти в историю. Причиной стали коммерческие инновации компании-производителя такого полиэтилена, пишет The Wall Street Journal.

Корпорация Sealed Air Corp., которая впервые предложила рынку такую пленку для упаковки хрупких предметов, намерена изменить технологию производства. Пленку сделают прочнее, в результате люди больше не смогут лопать пузырьки.

Новую пленку будут выпускать в виде тонких листов гибкого пластика. Пузырьки на ней появятся уже позднее – их будут надувать через специальный насос. В Sealed Air Corp. подсчитали, что такой способ позволит серьезно сэкономить на производстве.

Однако эта инновация может серьезно не понравиться ряду покупателей – ведь лопание пузырьков на пленке стало фактически частью культуры. Пленке с пупырышками посвящают песни, ее дарят на день рожденья, а лопание пузырьков является одним из самых популярных видов досуга в мире.

Тенденцию уловили в Apple и создали специальное приложение для iPhone, которое позволяет лопать пузырьки на экране при прикосновении к нему.

В скором будущем возможность лопать пузырьки может остаться только у тех, кто такое приложение установил, ведь пленка с пупырышками может уйти в прошлое.