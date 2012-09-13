Форма поиска по сайту

13 сентября 2012, 14:36

Спорт

Подмосковные "пляжники" завоевали серебро чемпионата России

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковные спортсмены Дмитрий Барсук и Максим Худяков выиграли серебряные медали чемпионата России по пляжному волейболу. Финал первенства страны прошел в Анапе, на площадках "Волейграда".

В полуфинале Барсук/Худяков в двух партиях обыграли дуэт Красильников/Быканов - 21:18, 21:19, но в финальном поединке не смогли одержать верх над главными фаворитами турнира - интернациональной парой Плавиньш/Богатов.

Напомним, что с 1996 года пляжный волейбол присутствует в программе летних Олимпийских игр. В Лондоне-2012 наш дуэт Сергей Прокопьев/Константин Семёнов занял 9-е место.

Скорость подачи в пляжном волейболе может превышать 100 км/ч. Мировой рекорд принадлежит россиянину Игорю Колодинскому - 114 км/ч.

