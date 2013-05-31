Лето в Москве: на каких городских пляжах можно купаться

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 июня в Москве откроют 88 зон массового отдыха на водных объектах, на 11 из которых можно будет искупаться. Также курортные зоны появятся в парке Горького, "Сокольниках", "Фили" и "Тушино".

В "Сокольниках" в первый день лета заработает сразу два бассейна, причем один из них будет с подогревом, также в парке разместят столы для настольного тенниса и оборудуют зону для игры фрисби. Гости смогут посетить летнее кафе с верандой, аэробика-клуб, детскую зону, взять напрокат полотенца и спортинвентарь. Также в пляжной зоне появятся шезлонги, пляжные качели, раздевалки и душевые.

Площадка будет работать с 10.00 до 12.45, с 13.00 до 15.45 и с 16.00 до 22.00.

В парке Горького появился пляж площадью 5 тысяч квадратных метров. Для его создания использовалось 1,5 тысячи тонн кварцевого песка и 150 шезлонгов. Продолжит работу и Оливковый пляж на Пушкинской набережной.

В парке "Фили" появится зона отдыха с тремя бассейнами с подогревом (два взрослых и один детский), а в "Тушино" пляж разместится на берегу Химкинского водохранилища, где на воде будет оборудован бассейн площадью 200 квадратных метров.

В Западном округе будут открыты общественные пляжи №2 и №3 в Серебряном бору с площадками для бадминтона и тенниса, детскими городками и столами для пинг-понга. А также пляж "Мещерское".

Горожане, проживающие в САО, смогут отдохнуть на пляже "Левобережный" и в платном комплексе Beach Club. В ВАО для отдыха отведен пляж на Белом озере, а в ЗелАО – Черное озеро и Школьное озеро. На пляже "Тропарево" в ЮЗАО еще ведется реконструкция.

Отметим, на северо-западе готовится к открытию новая зона отдыха в Строгинской пойме, но пока идет благоустройство, заходить в воду запрещено.

Для тех, кто городским джунглям предпочитает отдых на природе, подальше от благ цивилизации, сообщаем: официально в Подмосковье разрешено купаться в "Бухте Тихой" на Пироговоском водохранилище, в "Хлебниково", "Троцкое" и "Горки" на Клязьминском водохранилище, а также в "Трусово" на Истринском водохранилище.