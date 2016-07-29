На трех столичных пляжах запретили купаться

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Роспотребнадзор запретил купание на трех столичных пляжах, сообщает пресс-служба ведомства.

Временно запрещено купание в зоне отдыха "Озеро Белое" в ВАО, а также в пляжном комплексе "Бич Клаб" и пляже "Левобережный" на севере Москвы. Такие меры приняты из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям.

В настоящее время москвичам разрешено купаться в зонах отдыха "Большой городской пруд", "Школьное озеро", "Черное озеро", "Тропарево", "Мещерское", "Серебряный Бор-2" и "Серебряный Бор-3". Кроме того, в столице принято в эксплуатацию 42 зоны отдыха без купания.

"Большая Москва": Безопасность на природе

Ранее в Москве выявили почти 50 несанкционированных пляжей. Как рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков, по нормативам количество одновременно отдыхающих на пляже не должно превышать 35 тысяч человек. Между тем в жаркую погоду число отдыхающих иногда достигает 100 тысяч.