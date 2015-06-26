Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня 2015, 13:02

Туризм

Нормативы Москвы: какой должна быть зона отдыха у воды

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В городе, пестрящем урбанистическими пейзажами, зона отдыха у воды – настоящий оазис, особенно в жаркие летние дни. Согласно нормативам, на таких территориях должно быть все необходимое для комфортного времяпровождения человека на природе. Существуют разные зоны отдыха – с купанием и без купания. M24.ru разобралось, какими они должны быть.

Пляж и место для купания

Площадь участка акватории, отведенного для купания, на одного человека:

  • на проточной воде – не менее 5 кв метров;

  • на непроточной воде – 10 кв метров и более.

    • На каждого человека должно приходиться не менее 8 кв. м площади береговой части пляжа.

    Все пляжи в городе должны располагаться на расстоянии:

  • не менее 500 метров выше по течению от места спуска сточных вод;

  • не ближе 250 метров выше и 1000 метров ниже портовых, гидротехнических сооружений, пристаней, причалов, пирсов и подобных приспособлений.

    • В местах, отведенных для купания, и выше их по течению до 500 метров нельзя стирать белье и купать животных.

    Береговая территория пляжа должна иметь ограждения и водоотведение для дождевых вод.

    Каким должно быть дно в месте дня купания

  • иметь постепенный скат до глубины 2 метров на расстоянии не менее 15 метров от береговой линии

  • очищено от коряг, камней, стекла

    • На участке, отведенном для купания, не должно быть выхода на поверхность грунтовых вод, водоворотов, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в секунду.

    Место для купания:

  • должно быть обозначено буйками

  • не должно входить в зону судоходства

    • Буйки располагаются на расстоянии 20-30 метров друг от друга. В месте, где глубина больше 1,5 метров, расстояние между ними не должно превышать 25 метров.

    Для детей, не умеющих плавать, на пляже огораживается участок акватории с глубиной не более 1,2 метра. Он должен быть обозначен линией поплавков или штакетным забором. Также при детских пляжах обязательно должен быть инструктор по плаванью.

    Прыжки в воду

    Для прыжков в воду на берегу могут устанавливать мостки, плоты или вышки. При этом глубина в этом месте должна быть безопасной для ныряния.

    Мостки, трапы, плоты и вышки должны иметь сплошной настил и пройти испытания на прочности. После этого на них делается отметка "испытан" с указанием даты проверки. Испытания проводятся ежегодно до начала летнего купального сезона.

    Как должны быть оборудованы пляжи

    На пляжах должны быть:

  • стенды с информацией о несчастных случаях на воде

  • стенды с данными о температуре воды и воздуха

  • лежаки

  • тенты

  • душ

  • зонты для защиты от солнечных лучей

  • кабинки для переодевания

  • безопасные источники питьевой

    • На берегу через каждые 50 метров и не дальше 5 метров от воды должны быть выставлены стойки со спасательными кругами и концами Александрова (плавучий линь, обычно из полипропилена, длиной около 30 метров, с петлей диаметром около 40 сантиметров и двумя поплавками яркого-оранжевого цвета). На кругах должно быть указано название пляжа и надпись "Бросай утопающему".

    На каждом пляже устанавливаются мачты для предупреждения людей о неблагоприятных условиях для купания или наоборот.

    Если на мачте голубого цвета высотой 8-10 метров возвышается желтый флаг 70х100 сантиметров (или 50х70 сантиметров), это значит, что "купание разрешено", а если вы видите черный шар диаметром 1 метр, значит купаться нельзя.

    Все пляжи должны иметь телефонную связь и помещения для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. На всех городских пляжах существует спасательный пост, где дежурят спасатели.

    Другие нормативы:

  • Нормативы Москвы: как вести себя на пляже

  • Нормативы Москвы: уборка подъездов
    • Сюжеты: Тренды города: все, что волнует столицу , Нормативы Москвы
    пляжи нормативы купальный сезон

    Главное

    АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

    OK
    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    закрыть
    Яндекс.Метрика