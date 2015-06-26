Нормативы Москвы: какой должна быть зона отдыха у воды

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В городе, пестрящем урбанистическими пейзажами, зона отдыха у воды – настоящий оазис, особенно в жаркие летние дни. Согласно нормативам, на таких территориях должно быть все необходимое для комфортного времяпровождения человека на природе. Существуют разные зоны отдыха – с купанием и без купания. M24.ru разобралось, какими они должны быть.

Пляж и место для купания

Площадь участка акватории, отведенного для купания, на одного человека:



на проточной воде – не менее 5 кв метров;

на непроточной воде – 10 кв метров и более.

На каждого человека должно приходиться не менее 8 кв. м площади береговой части пляжа.

Все пляжи в городе должны располагаться на расстоянии:



не менее 500 метров выше по течению от места спуска сточных вод;

не ближе 250 метров выше и 1000 метров ниже портовых, гидротехнических сооружений, пристаней, причалов, пирсов и подобных приспособлений.

В местах, отведенных для купания, и выше их по течению до 500 метров нельзя стирать белье и купать животных.

Береговая территория пляжа должна иметь ограждения и водоотведение для дождевых вод.

Каким должно быть дно в месте дня купания



иметь постепенный скат до глубины 2 метров на расстоянии не менее 15 метров от береговой линии

очищено от коряг, камней, стекла

На участке, отведенном для купания, не должно быть выхода на поверхность грунтовых вод, водоворотов, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в секунду.

Место для купания:



должно быть обозначено буйками

не должно входить в зону судоходства

Буйки располагаются на расстоянии 20-30 метров друг от друга. В месте, где глубина больше 1,5 метров, расстояние между ними не должно превышать 25 метров.

Для детей, не умеющих плавать, на пляже огораживается участок акватории с глубиной не более 1,2 метра. Он должен быть обозначен линией поплавков или штакетным забором. Также при детских пляжах обязательно должен быть инструктор по плаванью.

Прыжки в воду

Для прыжков в воду на берегу могут устанавливать мостки, плоты или вышки. При этом глубина в этом месте должна быть безопасной для ныряния.

Мостки, трапы, плоты и вышки должны иметь сплошной настил и пройти испытания на прочности. После этого на них делается отметка "испытан" с указанием даты проверки. Испытания проводятся ежегодно до начала летнего купального сезона.

Как должны быть оборудованы пляжи

На пляжах должны быть:



стенды с информацией о несчастных случаях на воде

стенды с данными о температуре воды и воздуха

лежаки

тенты

душ

зонты для защиты от солнечных лучей

кабинки для переодевания

безопасные источники питьевой

На берегу через каждые 50 метров и не дальше 5 метров от воды должны быть выставлены стойки со спасательными кругами и концами Александрова (плавучий линь, обычно из полипропилена, длиной около 30 метров, с петлей диаметром около 40 сантиметров и двумя поплавками яркого-оранжевого цвета). На кругах должно быть указано название пляжа и надпись "Бросай утопающему".

На каждом пляже устанавливаются мачты для предупреждения людей о неблагоприятных условиях для купания или наоборот.

Если на мачте голубого цвета высотой 8-10 метров возвышается желтый флаг 70х100 сантиметров (или 50х70 сантиметров), это значит, что "купание разрешено", а если вы видите черный шар диаметром 1 метр, значит купаться нельзя.

Все пляжи должны иметь телефонную связь и помещения для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. На всех городских пляжах существует спасательный пост, где дежурят спасатели.