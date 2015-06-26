Нормативы Москвы: какой должна быть зона отдыха у воды

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
В городе, пестрящем урбанистическими пейзажами, зона отдыха у воды – настоящий оазис, особенно в жаркие летние дни. Согласно нормативам, на таких территориях должно быть все необходимое для комфортного времяпровождения человека на природе. Существуют разные зоны отдыха – с купанием и без купания. M24.ru разобралось, какими они должны быть.
Пляж и место для купания
Площадь участка акватории, отведенного для купания, на одного человека:
На каждого человека должно приходиться не менее 8 кв. м площади береговой части пляжа.
Все пляжи в городе должны располагаться на расстоянии:
В местах, отведенных для купания, и выше их по течению до 500 метров нельзя стирать белье и купать животных.
Береговая территория пляжа должна иметь ограждения и водоотведение для дождевых вод.
Каким должно быть дно в месте дня купания
На участке, отведенном для купания, не должно быть выхода на поверхность грунтовых вод, водоворотов, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в секунду.
Место для купания:
Буйки располагаются на расстоянии 20-30 метров друг от друга. В месте, где глубина больше 1,5 метров, расстояние между ними не должно превышать 25 метров.
Для детей, не умеющих плавать, на пляже огораживается участок акватории с глубиной не более 1,2 метра. Он должен быть обозначен линией поплавков или штакетным забором. Также при детских пляжах обязательно должен быть инструктор по плаванью.
Прыжки в воду
Для прыжков в воду на берегу могут устанавливать мостки, плоты или вышки. При этом глубина в этом месте должна быть безопасной для ныряния.
Мостки, трапы, плоты и вышки должны иметь сплошной настил и пройти испытания на прочности. После этого на них делается отметка "испытан" с указанием даты проверки. Испытания проводятся ежегодно до начала летнего купального сезона.
Как должны быть оборудованы пляжи
На пляжах должны быть:
На берегу через каждые 50 метров и не дальше 5 метров от воды должны быть выставлены стойки со спасательными кругами и концами Александрова (плавучий линь, обычно из полипропилена, длиной около 30 метров, с петлей диаметром около 40 сантиметров и двумя поплавками яркого-оранжевого цвета). На кругах должно быть указано название пляжа и надпись "Бросай утопающему".
На каждом пляже устанавливаются мачты для предупреждения людей о неблагоприятных условиях для купания или наоборот.
Если на мачте голубого цвета высотой 8-10 метров возвышается желтый флаг 70х100 сантиметров (или 50х70 сантиметров), это значит, что "купание разрешено", а если вы видите черный шар диаметром 1 метр, значит купаться нельзя.
Все пляжи должны иметь телефонную связь и помещения для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. На всех городских пляжах существует спасательный пост, где дежурят спасатели.