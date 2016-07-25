Плотность отдыхающих на пляжах составила 22 человека на метр

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В Москве на один квадратный метр пляжной зоны приходится 22 человека. К такому выводу пришли специалисты информационного сервиса 2ГИС, сообщает Агентство "Москва".

Сотрудники сервиса выяснили соотношение населения и пляжей в 15 городах-миллионниках. Оказалось, что в Москве и в Перми самая высокая плотность отдыхающих. При этом в столице за счет туристов этот показатель может быть значительно выше. В среднем в крупных городах на метр пляжа приходится шесть человек.

Просторнее всего на пляжах в Волгограде и Самаре, здесь в среднем на метр приходится по одному человеку.

Отмечается, что сервис учитывал территории и населенные пункты вокруг крупных городов, поскольку нередко пляжи находятся за пределами городской черты.

Где искупаться в Москве

В этом сезоне в Москве разрешено купаться на 11 пляжах, еще в 46 зонах отдыха можно загорать без водных процедур.

10 зон отдыха с купанием ("Большой городской пруд", "Школьное озеро", "Черное озеро", "Тропарево", "Озеро Белое", "Мещерское", "Бич Клаб", "Левобережный", "Серебряный Бор – 2", "Серебряный Бор – 3") находятся под контролем столичного Роспотребнадзора, за пляж "Большой Садовый пруд" отвечает Федеральное медико-биологическое агентство.