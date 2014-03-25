В Строгине откроют бесплатный пляж европейского уровня

Фото: ИТАР-ТАСС

В июле в Строгинском затоне откроется бесплатный городской пляж, который будет построен по европейским стандартам, сообщает пресс-центр Стройкомплекса Москвы.

"Длина пляжа составит 320 метров. В этом году в конце июля мы планируем здесь открыть зону отдыха с купанием. Для комфортного пребывания здесь горожан дно поймы будет очищено", - пояснил глава управы района Строгино Владимир Травкин.

По его словам, проектно-сметная документация уже разработана. Кроме того, объявлен аукцион на строительно-монтажные работы.

Отметим, Строгинская пойма - одно из самых известных и популярных мест отдыха Москвы. Однако санитарные ведомства признают многие пляжные площадки, расположенные здесь, небезопасными и не отвечающими необходимым стандартам качества.