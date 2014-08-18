Более 50 человек утонули в московских водоемах в 2014 году

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В 2014 году в московских водоемах утонул 51 человек, 166 удалось спасти, отметил замначальника московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Александр Шамшеев.

82 процента случаев гибели людей произошло на водных объектах, которые расположены вне зоны контроля поисково-спасательных служб, сообщает "Интерфакс".

На водных объектах в зонах ответственности ГКУ "МГПСС" произошло 141 происшествие. При этом девять человек утонули, 148 были спасены.

Шамшеев подчеркнул, что 90 процентов происшествий на водных объектах случается с нетрезвыми гражданами.

Ранее сообщалось, что патрулировать столичные пляжи, на которых разрешено купаться, в ближайшее время начнут псы-ньюфаундленды. Десять собак уже прошли курс дрессировки: они подавали спасательные круги "утопающим" и буксировали людей к берегу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.