LIVE: финал Чемпионата мира по пляжному теннису

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

19 июля в Центре пляжных видов спорта "Динамо" состоится финальный матч командного Чемпионата мира по пляжному теннису.

Турнир проводится в Москве с 2012 года. В этот раз состязания длятся с 15 по 19 июля. Церемония открытия и первый раунд прошли в Национальном теннисном центре имени Хуана Антонио Самаранча.

За титул борются команды из 28 стран мира. В прошлом году Россия завоевала бронзовую медаль, победив немцев. Победителями тогда стали итальянцы, обыгравшие команду из Бразилии.

Российская сборная вышла в финал командного первенства планеты, обыграв сборную Бразилии со счетом 2-1. Впервые в истории российские теннисисты поборются за золотые медали по пляжному теннису.

Первыми на корт по традиции вышли девушки. Барижан/Кортес переиграли дуэт Чубарова/Глимакова 3:6, 6:3, 6:3. Следом на площадке появились Никита Бурмакин и Сергей Купцов. Нашим ребятам предстояло сразиться с бразильской парой Ферреира/Талес. Матч завершился победой россиян 6:4, 6:4. Исход полуфинала решался в миксте: Бурмакин/Чуракова скрестили ракетки с опытным бразильским дуэтом Фонт/Кортес. Как итог – непростая победа российской сборной 6:3, 6:7(3), 6:2.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 18.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

2015 ITF Beach Tennis World Team Championship final match is to be held on Sunday, July 19th. Teams from 28 countries are fitghting for the title. Last year Russia defeated the germans and got the bronze medal. Italians were those who won as they have beated Brazil. You can see the triumph of this year's champions on this page. The game will begin at 18.00. All you have to do is to click play in the black square below. The square will emerge five minutes before the start.