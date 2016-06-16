В Подмосковье действует 77 пляжных маршрутов

Фото: m24.ru

77 маршрутов в Подмосковье помогут добраться до пляжей, сообщает пресс-служба Мострансавто. Семь маршрутов ведут прямиком к популярным водоемам, 70 проходят недалеко от рек, озер и других мест летнего отдыха и купания.

Больше всего таких маршрутов в Коломенском филиале предприятия – 14. Обслуживающие их автобусы доставят пассажиров до рек и карьеров в Коломне, Воскресенске, Озерах и других районах Подмосковья. На втором месте – филиал в Щелково. Там проходит 13 маршрутов до Черного озера и Медвежьих озер.

Завершает тройку лидеров филиал в Ногинске, где функционирует 10 маршрутов. С их помощью пассажиры могут добраться до Черноголовского пруда, Лукового озера и других мест купания.

Также пляжные маршруты есть в Клину, Шатуре, Электростали, Серпухове, Орехово-Зуево, Люберцах. Подробнее о маршрутах Мострансавто можно узнать на сайте предприятия.

Как правильно отдыхать на природе

В ближайшее время в Подмосковье может появиться 26 новых официальных пляжей. По словам руководителя Госадмтехнадзора столичного региона Татьяны Витушевой, список направлен в столичный главк МЧС для проведения надзорных мероприятий.

На востоке Подмосковья пляжи появятся в Электрогорске, Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Воскресенском и Шатурском районах. На западе области для отдыха обустроят пляжи в Лотошинском, Шаховском, Волоколамском, Рузском и Одинцовском районах, а также в Краснознаменске.

Шесть пляжей должны появиться в Луховицком, Коломенском, Чеховском и Ступинском районах. И еще два – на севере Подмосковья: в Талдомском районе и Красноармейске. Сейчас новые зоны отдыха активно благоустраивают.

В столице в этом сезоне для желающих искупаться и позагорать открыты 124 зоны отдыха.