По московским меркам: Километровый пляж

Сетевое издание m24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Где стоит километровый дом? Какой район столицы - самый густонаселенный? Какая городская читальня собрала в одном месте более 45,5 миллионов единиц хранения на 367 языках? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

Провести летний пикник, охладиться после нелегких будней или просто отвлечься от суеты москвичам все лето помогали городские пляжи. Самым большим из них был "Серебряный бор-3". Расположившись в южной части бора, пляж растянулся на 1 100 метров. Его площадь составила порядка 9,5 гектаров.

Территория пляжа "Серебряный бор-3", в отличие от семейного "Серебряного бора-2" и VIP-ового "Серебряного бора-1", считается местом молодежных тусовок. Здесь есть все для времяпрепровождения веселых компаний: футбольное поле, теннисный корт, пинг-понг, волейбольная площадка, прокат катеров, лодок, катамаранов, гидроциклов. Любители более спокойного отдыха могут поиграть в нарды или шахматы. Часто устраиваются выступления известных диджеев. Отдельный плюс этого места для купания — песчаный берег и комфортный заход в воду.

Пляж достаточно хорошо обустроен: имеются кабинки для переодевания, душ, гамаки, в аренду доступны лежаки и шезлонги, работают несколько летних кафе. Находился "Серебряный бор-3" в 30 минутах езды от станции метро "Полежаевская". Вход на пляж бесплатный. Если пройти по нему в южном направлении, можно попасть на территорию, где загорают обнаженными, поэтому отдыхающим с детьми сюда приезжать не рекомендуют.

Один из самых протяженных городских пляжей в мировом масштабе расположился в Рио-де-Жанейро и носит название Копакабана. Его длина составляет 4 километра. Сегодня Копакабана является не просто местом для отдыха, но и концертной площадкой: здесь выступали такие звезды, как Элтон Джон и Ленни Кравиц.

Самый длинный пляж, не ограниченный городскими рамками, также находится в Бразилии. Это зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса пляж Praia Do Cassino, растянувшийся вдоль побережья на 254 километра.