В столице могут создать площадку для обсуждения вербовки в ИГИЛ

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

В столице предлагают создать площадку для студентов и школьников, где они будут обсуждать с представителями правоохранительных органов проблемы вербовки в ИГИЛ и опасных селфи, сообщил уполномоченный по правам студентов в России Артем Хромов.

"Помимо селфи и вербовки в ИГИЛ, существуют громадные проблемы, связанные с употреблением молодежью наркотиков, алкоголя. Можно было бы сделать общестуденческие городские площадки, где молодежь могла бы участвовать в обсуждении этих проблем.

С молодежью нужно разговаривать языком интереса, и представители правоохранительных органов и органов власти должны выводить молодежь на дискуссию", – цитирует Хромова Агентство "Москва".

Уполномоченный по правам студентов также отметил, что уроки в школах и лекции в вузах по вопросам безопасного селфи и вербовки в ИГИЛ надо проводить только на добровольной основе.

"Вопрос заключается в том, идет ли эти лекции и уроки в ущерб образовательным программам, которые школьники и студенты выбирают для себя, или это идет в качестве дополнительного мероприятия. В случае, если это добровольно, то это прямая обязанность органов власти, если это принудительно, то это неправильно, так как молодых людей, которые, к примеру, ненавидят селфи, это будет просто отвлекать", – пояснил омбудсмен.

"В теме": Политолог Федор Лукьянов – о новых угрозах ИГИЛ

Ранее m24.ru сообщало, что в московских вузах и школах в новом учебном году планируется провести "антитеррористические" уроки и лекции об опасностях вербовки в "Исламское государство". Об этом рассказал начальник отдела информационных программ управления заммэра столицы по антитеррористической деятельности Вячеслав Попов.

По его словам, во второй половине августа на заседании аппарата антитеррористической комиссии пригласят ректоров и директоров школ, чтобы обсудить меры по антиэкстремистской пропаганде.

По его словам, в мэрии рассмотрят множество вариантов профилактики, один из которых – проведение лекций для студентов и школьников. "На лекциях нужно разъяснить молодежи опасность вовлечения в террористические группировки. Рассказать, чем это заканчивается, и привести конкретные примеры, которых не мало", – отметил Попов.

Напомним, ИГИЛ ("Исламское государство2) – террористическая группировка, действующая на территории Ирака и Сирии. Она образовалась как радикальное крыло "Аль-Каиды", но впоследствии превратилась в самостоятельную силу. Одной из целей "Исламского государства" является создание мусульманского халифата. Боевики захватили ряд иракских городов, где жестоко расправляются с инакомыслящими.

В последнее время в Москве участились случаи, когда студенты уезжают в Сирию и вербуются в террористические организации. Самый громкий произошел в конце мая, когда пропала студентка второго курса философского факультета МГУ Варвара Караулова.

Выяснилось, что девушка приехала в Турцию, чтобы пробраться в Сирию. Ее объявили в международный розыск по линии Интерпола и перехватили на границе. Девушку вернули домой, она взяла академический отпуск и начала курс реабилитации. СМИ сообщали, что Караулова еще в прошлом году увлеклась арабской культурой и и стала ходить на занятия в хиджабе.

В начале июня похожая история случилась с 19-летней студенткой РАНХиГС Мариам Исмаиловой, которая предположительно выехала в Сирию, на территорию, подконтрольную ИГ.