04 августа 2015, 11:34

Фестиваль варенья пройдет на 22 столичных площадках

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Фестиваль варенья "Московское лето" развернется на 22 столичных площадках. Каждую из них посвятят определенному деликатесу, также везде установят арт-объекты.

Символом фестиваля станут большие красочные банки, которые выполнили мастера из Московского союза художников. На создание объектов высотой в три метра ушло около пяти литров краски. На каждой зоне установят по одному арт-объекту, около которого можно будет сфотографироваться, на Тверской также будет работать фотоателье.

Большинство зон появятся в Центральном административном округе. Так, "Фруктовый театр" организуют на Театральной площади, Тверскую площадь на десять дней переименуют в "Арбузную", а Пушкинская станет "Фруктовым стадионом".

А вот на Манежной площади установят гигантский шар-арбуз высотой 11 метров. Кроме того, в городе появится грот из песка с канди-баром, и пройдет выставка гигантских фигур из овощей и фруктов возле Исторического музея. Увидят горожане и мостик из светящихся орехов и фигуры из карамели от чемпионов мира по кулинарному искусству.

На 22 ярмарки, которые расположатся по всему городу, привезут десятки разнообразных видов сладостей: варенье из кактусов, перца чили, лепестков роз, зизифуса крымского, жимолости, тыквы с лимоном, сливы с корицей и ядрами абрикоса, из кабачков и груши с ванилью, из еловых шишек и кедровых орешков и даже варенье с дымком.

Городские рестораны предложат самые необычные блюда, в составе которых будет варенье, например, бублики с крестьянским маслом и малиновым вареньем или креветочные чипсы с соусом из ананасов и манго.

В столице открылся фестиваль "Московское варенье"

В этом году фестиваль варенья в Москве пройдет с 13 по 23 августа.

Фестиваль варенья развернется на следующих площадках:

  • "Фруктовый театр", Театральная площадь, владение 1;
  • "Арбузная площадь", Тверская площадь;
  • "Фруктовый стадион", Пушкинская площадь;
  • "Яблоневый сквер", Новопушкинский сквер;
  • "Детский фруктовый сад", Тверской бульвар, владение 19 (памятник Сергею Есенину); Тверской бульвар, владения 26 и 10–20;
  • "Виноградная улица", улица Арбат, владение 48;
  • "Малиновый переулок", Климентовский переулок, улица Малая Ордынка, владение 23;
  • Центральная фруктовая площадь, Манежная площадь у ТЦ "Охотный ряд";
  • Переход от Манежной площади к Площади Революции ("Фруктовый вернисаж") и Манежная площадь, владение 2 (у здания музея Отечественной войны 1812 года);
  • "Сочная набережная", площадь Революции;
  • "Ореховый мост", улица Кузнецкий мост, владение 6/3 (у ресторана "Большой"); улица Кузнецкий мост, владение 7;
  • "Экоквартал", улица Никольская, владение 5;
  • "Фруктовая эстрада", Камергерский переулок, владение 2;
  • "Цитрусовый край", Ленинградский проспект, владение 62 (САО);
  • "Смородиновый край", Сходненская улица, владение 56 (СЗАО);
  • "Сливовый район", Ярцевская улица, владение 21 (ЗАО);
  • "Медовый район", Профсоюзная улица, владение 41 (ЮЗАО);
  • "Абрикосовый район", Ореховый бульвар, владение 14 (ЮАО);
  • "Грушевый район", улица Белореченская, владение 2 (ЮВАО);
  • "Персиковый район", Сокольническая площадь, владение 4А (ВАО);
  • "Вишневый район", площадь Юности, владение 2 (ЗелАО);
  • город Московский, микрорайон 1, владение 49 (ТИНАО).

Для гостей фестиваля будет организовано множество интересных мероприятий. К примеру, посетителей накормят огромной шарлоткой весом 250 килограммов, которая будет не менее двух метров в ширину и четырех метров в длину.

Яблочный пирог положат на специальный постамент из дерева, декорированный под праздничный стол. Раздачей пирога займется специальная промогруппа, состоящая из шести человек. Ожидается, что пирог раздадут не менее чем 1 тысяче человек.

