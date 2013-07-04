Площадки для выгула собак появятся в каждом квартале Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Площадки для выгула собак будут созданы в каждом квартале Москвы. Об этом сообщил и.о. заместителя мэра Петр Бирюков.

Первая такая площадка появилась на Неманском проезде, вторая на Новочеремушкинской улице. По словам Бирюкова, к середине августа будет оборудовано еще 50 площадок, а до конца года - 4 тысячи.

"Мы пытались решить этот вопрос, когда занялись ремонтом дворов. Но места у дома немного, жители поделились: одни за детскую площадку, другие - за собачью. Конечно, приоритет отдали детям", - цитирует Бирюкова "Российская газета".

По его словам, когда коммунальщики взялись за приведение в порядок междворовых территорий, стало очевидно, что "детские площадки уже везде есть, теперь вполне можно найти место и собакам, не ущемляя ничьих интересов".

Согласно проекту, площадь собачьей площадки составит от 400 до 600 квадратных метров, что, по мнению авторов проекта, достаточно для выгула до 50 собак в сутки.

Засыпать площадки будут песком, кроме того на них будут расположены контейнеры для мусора с лопатами для уборки экскрементов. Для четвероногих друзей оборудуют лестницы, барьеры и т.д. Огороженная забором территория будет размещаться на расстоянии минимум 40 метров от жилых и общественных зданий и 50 метров – от детских учреждений.

Вход для владельцев животных будет бесплатным, убирать за собаками должны будут хозяева, а мусор из контейнеров - управляющая компания.

По оценкам ветеринаров, в Москве сейчас около 2 миллионов домашних собак.