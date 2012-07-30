Восемь медалей завоевали московские пловцы на Спартакиаде

ИТАР-ТАСС

В первый день Всероссийской Летней Спартакиады по плаванию учащиеся московских спортивных школ завоевали восемь медалей, сообщает Департамент физической культуры и спорта.

Первое место на дистанции 50 м брассом занял Аркадий Григорьев, второе - Никита Бутин. Золото на 100 м баттерфляем завоевал Павел Пахомов, а бронзу - Всеволод Торосян.

В вольном стиле на 200 м лучшим стал Иван Бабушкин, третье место досталось Михаилу Тулякову. В вольном стиле на 100 м серебро завоевала Влада Павликова. В заплыве на спине на 100 м победу праздновал Никита Позняков.

В соревновании принимают участие юноши 1998–1999 и девушки 1999–2000 годов рождения из десяти регионов страны, отмечается в тексте.

Всероссийская Летняя Спартакиада проходит в Саранске.