В "Москвариуме" откроется центр плавания с дельфинами

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Центр плавания с дельфинами откроется в "Москвариуме" в середине весны. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя Центра океанографии и морской биологии на ВДНХ Марину Журавлеву.

По ее словам, для этой цели будут задействованы семь дельфинов. Сеансы плавания будут проходит ежедневно, они будут как индивидуальными, так и групповыми.

Журавлева добавила, что с 13 февраля в "Москвариуме" после месячного перерыва возобновилась шоу-программа.

"Ко Дню Святого Валентина мы подготовили программу «Кругосветное путешествие», которое проходит сейчас шесть раз в неделю - с четверга по воскресенье. Средняя заполняемость на программах у нас составляет порядка 90 процентов", – рассказала она.

Напомним, в конце января в "Москвариум" из Японии привезли привезли две гринды и 14 дельфинов.

Как устроен океанариум на ВДНХ

Крупнейший в Европе океанариум открылся на ВДНХ в августе прошлого года. "Москвариум" разделен на три крупные зоны – аквариум, зрительный зал с водными шоу-программами и бассейны для плавания с дельфинами. Около главного входа расположен лекторий.

Инфраструктура центра приспособлена для всех горожан, в том числе маломобильных.