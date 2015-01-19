Спорт за неделю: "Золотой мяч" Роналду и переход Широкова в "Краснодар"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Вручение "Золотого мяча" и поражение ЦСКА в армейском дерби, аренда Широкова и анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

ЦСКА проигрывает в армейском дерби

Центральным противостоянием в Континентальной хоккейной лиге на прошлой неделе стало соперничество двух армейских клубов - СКА и ЦСКА. В итоге сильнее оказались петербуржцы. Победу хозяевам принес дубль Артемия Панарина в первом периоде, еще одним голом отметился Андрей Кутейкин. "Красно-синие" ответили только точным броском Михаила Науменкова.

Стоит отметить, что СКА во второй раз в сезоне обыграл ЦСКА и прервал шестиматчевую победную серию столичного клуба.

В воскресенье ЦСКА также проиграл финскому "Йокериту" и позволил петербургской команде сократить отставание в турнирной таблице. Теперь подопечных Вячеслава Быкова отделяет от москвичей всего пять очков.

Роман Широкова и "Спартака" оказался недолгим

На сегодняшний день главной трансферной новостью зимнего перерыва в Российской футбольной Премьер-лиги стало возвращение Романа Широкова в "Краснодар". Пока что на правах аренды, но с большой долей уверенности можно сказать, что при Мурате Якине Широков играть в "Спартаке" не будет.

Широков, перешедший в "Спартак" на правах свободного агента летом прошлого года, сыграл пять матчей в составе столичной команды в чемпионате России и забил один гол.

Роман Широков. Фото: ТАСС

Под игровую модель нынешнего "Спартака" Широков, привыкший к комбинационному футболу, определенно не подходит. Поэтому и приходилось капитану сборной России наблюдать со скамейки запасных за полетами мяча, который защитники без всякой мысли направляют в сторону нападающих.

Стоит отметить, что несмотря на аренду, Широков сможет сыграть против московской команды. Напомним, что матч "Спартак" – "Краснодар" состоится 7 марта.

Золотой мяч для Криштиану Роналду

В понедельник, 12 января, нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл "Золотой мяч", вручаемый лучшему футболисту 2014 года. Роналду, за которого проголосовали 37,66% респондентов, обошел форварда "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси (15,76%), а также вратаря "Баварии" и сборной Германии Мануэля Нойера (15,72 %).

В 2014 году Роналду вместе с "Реалом" выиграл Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира. Ранее форвард выигрывал "Золотой мяч" в 2008 и 2013 годах.

Кроме того, главный тренер сборной Германии Йоахим Лев признан лучшим тренером 2014 года. За наставника "бундестим" проголосовало 36,23% респондентов. Второе место занял тренер "Реала" Карло Анчелотти (22,06%). Тройку замкнул Диего Симеоне (19,02%), который возглавляет "Атлетико".

Лидером по количеству "Золотых мячей" является Лионель Месси - у аргентинца уже есть четыре приза лучшему игроку года. По три таких награды у знаменитых голландцев Йохана Кройфа и Марко ван Бастена, а также у француза Мишеля Платини. Теперь к этой звездной компании присоединился и Роналду.

Российский призер Олимпиады решил больше не выступать за Россию

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Аркадий Вятчанин подал прошение о смене спортивного гражданства. Пловец намерен выступать за сборную Сербии. Ранее спортсмен хотел выступать за команду США. Кроме того, он предполагал, что на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро выйдет на старт под флагом Международного олимпийского комитета.

Решение о смене спортивного гражданства пловец принял после серии конфликтов с руководством и тренерским штабом сборной России.

Так, в 2011 году Вятчанин из-за недопонимания с тренерским штабом фактически на ровном месте остался без чемпионата мира в Шанхае. Кроме того, два года спустя пловца не хотели допускать даже для внутреннего отбора. Объяснялось это тем, что Аркадий, работая за океаном, вовремя не предоставил своих тренировочных планов.

Фото: M24.ru

Позже, однако, выяснилось, что в запросах, отправлявшихся Вятчанину из российской федерации, был неправильный обратный электронный адрес. Но по данным СМИ, главной причина ухода пловца из сборной стал конфликт с главным тренером Анатолием Журавлевым.

Напомним, что Вятчанин выиграл две бронзы на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Он является трехкратным серебряным призером чемпионатов мира и четырехкратным чемпионом Европы.

Что посмотреть на этой неделе

22 января стартует шестой этап Кубка мира по биатлону, он пройдет в итальянском Антхольц-Антерсельва. Штаб российской команды принял решение не заявлять на эстафету Антона Шипулина, посчитав, что спортсмену необходим отдых. Также стало известно о том, что на шестой этап к российской сборной присоединятся Антон Бабиков и Александр Печенкин. Кто именно будет выходить на старты, тренерский штаб определится ближе к гонкам.

В четверг очередной матч в рамках баскетбольной Евролиги проведет московский ЦСКА. В этот раз соперником столичной команды станет испанская "Уникаха". После трех матчей в Топ-16 армейцы делят первое место в группе с греческим "Олимпиакосом". Обе команды пока идут без поражений.

Что касается хоккея, то на этой недели московские ЦСКА и "Динамо" проведут по два матча. Соперниками армейцев станут хоккеисты рижского "Динамо" и СКА, а "бело-голубым" предстоит сразиться с "Ладой" и "Нефтехимиком". Главным же событием недели станет Матч звезд КХЛ, который состоится 25 января на льду Дворца спорта "Большой" в Сочи.

Составы команды на "звездный" матч можно посмотреть здесь.

Даниил Адамов