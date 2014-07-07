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Ж/Д и вокзалы

07 июля 2014, 11:50

В честь 700-летия Сергия Радонежского отремонтировали ж/д платформы

платформы Сергий Радонежский ж/д и вокзалы мо

Фото: ИТАР-ТАСС

К празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского отремонтированы пассажирские платформы станции "Сергиев Посад", сообщает пресс-служба "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК).

Были отремонтированы две островные платформы №2 и 3. Также произведена стяжка плит, убрано старое асфальтовое покрытие и уложено новое, произведена уборка подплатформенной территории, обновлены лавки и урны. Кроме того, для удобства пассажиров полностью заменены сходы с платформ и установлены пандусы для маломобильных граждан.

Напомним, что 4 июля в рамках подготовки к празднику в музее-заповеднике "Коломенское" был возведен деревянный храм в честь 700-летия Сергия Радонежского. Этот храм - точная копия Андреевской церкви, построенной в 1702 году на Соловках по указанию Петра I. Строители возводили часовню в течение одних суток, не используя гвозди и спецтехнику.

В дальнейшем церковь передадут одному из православных приходов, и она переедет в Солнцево.

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