Тарифы на газ и воду в Московской области вырастут почти на 4 процента с 1 июля

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Тарифы на водоснабжение, водоотведение и газ в Подмосковье вырастут почти на 4 процента с 1 июля. Об этом сообщила первый зампред комитета по ценам и тарифам региона Наталья Алексеенко, передает "Интерфакс".

Рост тарифов на газ составит 3,9 процента, а тариф на водоснабжение и водоотведение будет повышен на 3,8 процента.

По словам Алексеенко, сейчас ведется работа по введению единых тарифов на коммунальные услуги в 23 муниципальных образованиях. Ранее проделанная в этом направлении работа позволила снизить тарифы на ЖКУ в 11 муниципалитетах, еще в 5 поселениях и районах тарифы удалось стабилизировать.