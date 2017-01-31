"Умные" технологии в жилых домах помогут снизить платежи за ЖКХ

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Внедрение "умных" технологий в многоквартирных домах в Люблине поможет снизить общий размер коммунальных платежей для жильцов, сообщает ТАСС.

По словам замруководителя департамента информационных технологий Москвы Андрея Белозерова, в ближайшее время город объявит конкурс на проектирование экспериментального смарт-квартала. Специалисты определят технологии, которые будут тестировать, а также посчитают экономический эффект от их применения.

Белозеров подчеркнул, что основной критерий отбора – сокращение расходов жильцов и экономия ресурсов. А поскольку технологии адаптивного освещения и отопления снижают общедомовое потребление, то сумма платежей для жильцов может сократиться.