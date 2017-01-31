"Умные" технологии в жилых домах помогут снизить платежи за ЖКХ

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев
Внедрение "умных" технологий в многоквартирных домах в Люблине поможет снизить общий размер коммунальных платежей для жильцов, сообщает ТАСС.
По словам замруководителя департамента информационных технологий Москвы Андрея Белозерова, в ближайшее время город объявит конкурс на проектирование экспериментального смарт-квартала. Специалисты определят технологии, которые будут тестировать, а также посчитают экономический эффект от их применения.
Белозеров подчеркнул, что основной критерий отбора – сокращение расходов жильцов и экономия ресурсов. А поскольку технологии адаптивного освещения и отопления снижают общедомовое потребление, то сумма платежей для жильцов может сократиться.
В домах установят счетчики воды и электричества, которые сами передают показания коммунальным службам, и системы, поддерживающие оптимальную температуру центрального отопления. Также внедрят интеллектуальный контроль за мусорными контейнерами, их заполняемостью и вывозом отходов. В подъездах сделают автоматическое освещение – свет будет гаснуть, когда никого нет.