Новости

Новости

31 января 2017, 12:36

Экономика

"Умные" технологии в жилых домах помогут снизить платежи за ЖКХ

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Внедрение "умных" технологий в многоквартирных домах в Люблине поможет снизить общий размер коммунальных платежей для жильцов, сообщает ТАСС.

По словам замруководителя департамента информационных технологий Москвы Андрея Белозерова, в ближайшее время город объявит конкурс на проектирование экспериментального смарт-квартала. Специалисты определят технологии, которые будут тестировать, а также посчитают экономический эффект от их применения.

Белозеров подчеркнул, что основной критерий отбора – сокращение расходов жильцов и экономия ресурсов. А поскольку технологии адаптивного освещения и отопления снижают общедомовое потребление, то сумма платежей для жильцов может сократиться.

Проект "умного" квартала, в котором будут тестировать современные технологии, запустят в нескольких домах в Люблине.

В домах установят счетчики воды и электричества, которые сами передают показания коммунальным службам, и системы, поддерживающие оптимальную температуру центрального отопления. Также внедрят интеллектуальный контроль за мусорными контейнерами, их заполняемостью и вывозом отходов. В подъездах сделают автоматическое освещение – свет будет гаснуть, когда никого нет.

платежи электроэнергия вода газ отопление умный дом Андрей Белозеров современные технологии

