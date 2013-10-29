Просроченная платежка: чем чревата неоплата услуг ЖКХ

Фото: ИТАР-ТАСС

Долги россиян за услуги ЖКХ продолжают расти. По данным коллекторских агентств, на 1 октября задолженность физических лиц за коммуналку в целом по стране составила более 152,9 млрд рублей, что почти на треть больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Свою лепту в растущую сумму долга внесли и москвичи, задолжавшие свыше миллиарда рублей.

Как борются с должниками в столице, выясняло сетевое издание M24.ru.

Как борются с неплательщиками

В качестве превентивных мер борьбы с должниками в 2009 году в Москве начали рассылать цветные платежки. Имеющим месячный долг полагаются голубые квитанции, злостным неплательщикам - красные с предупреждением о том, что в случае неуплаты на должника подадут в суд. И хотя такие квитанции обходятся дороже, чем традиционные белые, данный шаг оправдывает себя: часть жильцов все-таки гасят долги.

Помимо основной суммы долга у неплательщиков набегают еще и пени. Согласно п. 14 ст. 155 Жилищного кодекса, "лица, несвоевременно или не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ России, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно".

Переведем: допустим, вы задолжали 2400 рублей на 30 дней. Ставка рефинансирования сегодня закреплена на уровне 8,25 процента. Итак, считаем по формуле:

Пени = Сумма Просроченной Задолженности х Количество Дней х Ставка Рефинансирования х 1/300

Получается, что помимо долга в 2400 рублей должник обязан выплатить еще 19 рублей 80 копеек.

Отключение услуг

Заставить человека заплатить за коммуналку можно и угрозой ограничения или отключения услуг, чем успешно пользуются поставщики. Если жильцы не платят более 3 месяцев, им направляют письменные предупреждения. В случае непогашения долга в течение 30 дней неплательщик может остаться без света, горячей воды, газа и даже канализации в случае если нет технической возможности ограничить другие виды услуг и повлиять на должника.

Свет и горячую воду могут отключить полностью, а вот отопление и холодную воду отключить полностью не имеют права по санитарным нормам, поэтому ограничат объем подачи или будут подавать в какое-то определенное время.

Как отличить настоящую квитанцию на оплату услуг ЖКХ

Также в Москве было решено отключать должникам канализацию. В арсенале сантехников-"карателей" девяностометровый эндоскоп с зондом и электронное оборудование. Пойти на такие нетривиальные меры коммунальщиков заставили многомиллионные задолженности в сфере ЖКХ и невозможность бороться с неплательщиками иными способами. Перекрыть воду и газ в отдельной квартире не получается — вентиль работает на весь подъезд. Зато с канализацией можно работать "адресно".

Есть, впрочем, дополнительные методы воздействия. Например, должников вносят в "черные списки" и не выпускают за границу. Правда, для этого общая сумма неоплаченных налогов, штрафов и прочих обязательных платежей должна превышать 10 тыс. рублей. То есть человек, не плативший за коммуналку 2-3 месяца, вполне может отправиться за границу.

Есть и другой способ борьбы с неплательшиками: пристав имеет право наложить запрет на совершение сделок по отчуждению имущества, его нельзя подарить и продать. Но право пользования квартирой сохраняется: жить и сдавать в аренду можно. Кроме того, в апреле 2012 года власти предложили переложить оплату коммунальных услуг на работодателей, которые должны были удерживать плату из зарплат работников, однако эта идея вызвала бурю критики со стороны экспертов.

Угроза выселением

Еще одно предложение о том, как взыскать долги с неплательщиков, поступило весной от Минрегиона. В ведомстве предложили продавать квартиры должников на публичных торгах и таким образом гасить долги. Для этого, по проекту закона, сумма задолженности должна составить свыше 5% от рыночной стоимости жилья. То есть долг, который нужно накопить за жилищно-коммунальные услуги, составит около 500 тысяч рублей для Москвы. Таким образом, чтобы лишиться жилья, при среднем счете в 3 тысячи рублей в месяц нужно игнорировать оплату коммуналки в течение нескольких лет. Однако многие эксперты считают, что власти вряд ли решатся на такие радикальные меры в условиях замедления темпов экономического роста и, как следствие, падения доходов населения.

Услуги ЖКХ можно будет оплатить через смартфоны

Стоит отметить, что возможность выселить неплательщика из жилья есть и сейчас, хотя на деле этот способ оказывается очень непросто применить. Вопрос о выселении и продаже квартиры считается соразмерным, если долг составляет не менее 80% от рыночной стоимости жилья. Выселить через суд можно квартиросъемщика муниципального жилья, и то в том случае, если у муниципалитета есть куда, то есть имеется более скромное жилье. Для собственников же это крайне сложная с точки зрения закона и исполнения процедура. Кроме того, если речь идет о должнике, у которого есть единственное жилье, где зарегистрированы несовершеннолетние, то суд как правило не выселяет неплательщика. Остается единственный способ заставить вернуть долги – взыскать через службу судебных приставов.

Способы оплаты услуг ЖКХ

Чтобы не иметь проблем с законом, лучше платить за жилье вовремя. Тем более что сегодня делать это можно различными способами, выбрав для себя наиболее удобный: в кассе, банкоматах, платежных терминалах или инфокиосках, с помощью интернета, через мобильный банк, систему электронных платежей или личный кабинет на городских сайтах, а также более привычным способом - через Почту России.

Чтобы передать показания приборов учета воды, можно самому прийти и сообщить данные в ГКУ ИС района, продиктовать показания приборов по телефону: 8 (495) 593-25-25, воспользоваться мобильным приложением "ЖКХ Москвы" либо отправить данные через сайт www.gu-is.ru.

Передать данные счетчиков электроэнергии необходимо в "Мосэнергосбыт" с 15 по 26 числа каждого месяца. Сделать это можно в отделениях "Мосэнергосбыт" или по бесплатным телефонам 8 (800) 550-00-55 и 8 (495) 981-98-19. Для интернет-пользователей предусмотрена возможность передачи показателей счетчиков в личном кабинете клиента на портале госуслуг, также можно это сделать с помощью мобильных устройств iPhone или смартфонов на базе Android.

Оксана Загребнева