В подвалах столичных новостроек могут появиться общие прачечные для жильцов

Фото: ТАСС/Wolfram KastI/DPA

В подвалах новостроек могут появиться общественные прачечные. Этот вопрос может быть поднят на одном из заседаний комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Мосгордумы, рассказала m24.ru депутат городского парламента Ирина Ильичева. По ее словам, прачечные не должны своей работой наносить вред жильцам дома, поэтому к вопросу нужно подходить комплексно.

"Необходимо изучить нормативную базу, чтобы понять, какие основания могут противоречить организации общественных прачечных в жилых домах. Конечно, в первую очередь, это не должно вредить здоровью жильцов дома. Прачечные не должны нарушать санитарные нормы или предельные шумовые нагрузки", – сказала Ильичева.

Она подчеркнула, что вопрос потребует тщательного рассмотрения и обсуждения с экспертным сообществом. И перед принятием каких-либо конкретных решений необходимо убедиться, что комфорт проживания в доме не будет нарушен.

В пресс-службе департамента градостроительной политики пояснили, что с 2016 года жилье в Москве строится в соответствии с новыми требованиями. "Утверждены требования к архитектурно-градостроительным решениям многоквартирных жилых зданий, проектирование и строительство которых осуществляется за счет средств бюджета города Москвы. В этих требованиях ничего про прачечные не сказано", – пояснили в ДГП.

Власти Москвы намерены передать в собственность жителей многоквартирных домов порядка 2,7 тысяч квадратных метров подвальных помещений . Собственники могут использовать подвалы в своих целях: хранить там имущество, отдать под нужды ТСЖ или же сдавать в аренду под коммерческие цели. Например, для размещения магазина или ремонтной мастерской. Решение об использовании подвала принимается на общем собрании собственников жилья. В 2013 году были приняты изменения в существующие санитарные нормы, которые позволили размещать на первых этажах жилых зданий детские сады. Это стало результатом совместной работы ряда ведомств, в том числе Роспотребнадзора, МЧС и департамента градостроительной политики. Помимо этого, рассматривалась возможность обустройства на первых этажах жилых домов автомобильных парковок.



Эксперт по жилищному праву и ЖКХ Общероссийского движения "За права человека" Виктор Федорук отмечает, что прачечные в подвалах могут быть выгодны для жителей, однако важно соблюсти ряд нюансов.

"Любые меры, направленные на повышение уровня комфорта жильцов, можно только приветствовать. Тем более, если прачечная заложена в проект строительства дома. Те люди, которые покупают квартиру, смогут не тратиться на собственную стиральную машину, не искать под нее место, а просто пользоваться прачечной в подвале. Но важно, чтобы ресурсы, потребляемые этим предприятием, учитывались отдельно, а не шли в общедомовые нужды", – подчеркнул он.

Эксперт предлагает рассчитывать тарифы на пользование прачечной, исходя из расхода воды и электричества на одну стирку. "По-хорошему, нужно установить счетчики на каждую машину, чтобы точно знать, кто сколько потратил. И чтобы те, кто предпочел индивидуальную стиральную машину, не платил за прачечную. Помимо этого, нужно регулярно промывать и обрабатывать барабаны в прачечной: ведь кто-то будет стирать в них постельное белье, а кто-то рабочую спецовку", – заключил Федорук.

Директор направления "Городское хозяйство" фонда "Институт экономики города" Владилен Прокофьев считает, что выгода от общественных прачечных может быть достигнута в среднесрочной перспективе.

"Сейчас почти у всех семей есть свои стиральные машинки. И даже если кто-то переезжает в новостройку, то с большой вероятностью всю бытовую технику из предыдущей квартиры он перевезет с собой. Однако стиральная машина занимает место, шумит, доставляет другие неудобства. Поэтому через несколько лет, когда она придет в негодность, люди могут оценить удобство и экономию от пользования общественной прачечной", – отметил он.

Собеседник m24.ru добавил также, что для организации прачечных в подвалах новостроек, властям достаточно лишь создать необходимую нормативно-правовую базу. Все остальное сделает заинтересованный бизнес, и нагрузки на бюджет удастся избежать.

Напомним, помимо подвалов, в распоряжение жильцов Москва может передать также чердаки многоэтажных домов. Собственники смогут распоряжаться им так же, как и подвалами: хранить там имущество, либо сдавать помещения в аренду. При этом за содержание подвалов и чердаков, которые жильцы получат в собственность, они должны будут платить сами.

Отметим также, что в столице на сегодняшний день можно надстраивать дополнительные этажи за счет собственников жилья. Это возможно при выполнении ряда требований: дома должны находиться не дальше трех метров от улично-дорожной сети, число квартир не может превышать 40, потолки в квартирах должны достигать высотой в три метра.