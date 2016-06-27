Тарифы на электроэнергию вырастут с 1 июля

Фото: m24.ru/Роман Балаев

С 1 июля 2016 года в Москве и Подмосковье изменяются тарифы на электроэнергию, сообщает пресс-служба Мосэнергосбыта.

Стоимость одного киловатт-часа в Москве составит 5,38 рубля вместо прежних 5,03 рубля. В ТиНАО – 5 рублей, вместо 4,65, в Московской области – 4,81 рубля.

Сельское население и жители, проживающие в домах, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками, в Москве будут платить 3,77 рубля (раньше – 3,52 рубля). В ТиНАО 3,50 рубля вместо 3,26 рубля, в Московской области – 3,37 рубля за киловатт-час.

Ознакомиться с новыми тарифами на электроэнергию можно на сайте Мосэнергосбыта.

Передать показания электросчетчиков и оплатить электроэнергию без комиссии можно в личном кабинете клиента на сайте компании, по телефону контактного центра: 8 (495) 981-981-9, а также с помощью приложений для мобильных устройств на платформах iOS и Android.

