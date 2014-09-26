Счета за ЖКУ для квартир без счетчиков воды хотят увеличить на 30%

Плата за воду в квартирах без приборов учета может вырасти на 30%

Коммунальные платежи для собственников квартир, не установивших счетчики воды, будут в скором времени ежеквартально расти. В правительстве рассматривают вариант регулярного повышения сумм в их квитанциях на 30 процентов.

"С инициативой увеличения платы для "уклонистов" на 30 процентов в квартал вышли сами жильцы. Это те люди, которые уже давно установили приборы учета и которые вынуждены сегодня оплачивать фактическое потребление своих недобросовестных соседей", - рассказал "Российской газете" замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Покупать и устанавливать счетчики граждане должны, отметим, за свои деньги. В Москве прибор учета воды можно поставить за 3-6 тысяч рублей. Впрочем, по словам Чибиса, установку счетчика можно оплачивать в рассрочку. "Мало кто знает, но у людей есть право обратиться в свою управляющую компанию, а та обязана помочь им установить счетчик в рассрочку на пять лет", - отметил он.

Чибис добавил, что деньги, которые власти соберут с "уклонистов", собираются пустить на обеспечение счетчиками малоимущих людей.

Раньше москвичи, не установившие в квартире счетчики, платили за воду следующим образом: из общих объемов потребления воды в доме вычитали кубы, учтенные водосчетчиками квартир, а также расходы на мытье подъезда. Затем оставшуюся воду распределяли между собственниками квартир, в которых нет приборов учета. В итоге граждане зачастую переплачивали – например, если у соседей нелегально проживали 10-15 человек или если у кого-то прорвало трубу.

Затем в Москве был введен максимум оплаты воды. Власти постановили, что москвичи не могут платить за воду больше стоимости норматива, умноженного на два. Общий расход холодной и горячей воды, согласно нормативу, составляет 11,68 кубометра в месяц на человека (6,935 кубометра холодной, 4,745 – горячей).

Таким образом, сейчас плата за воду для собственников квартир, в которых не установлены счетчики, рассчитывается тем же образом, что и прежде, однако один москвич не может заплатить больше, чем за 6,935 x 2 кубометра холодной воды, 4,745 х 2 кубометра горячей и 11,68 х 2 за водоотведение.