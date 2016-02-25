В Москве более 40 управляющих компаний не получили лицензии

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Более 730 компаний получили лицензии на управление многоквартирными домами, в том числе впервые на рынок вышла 231 организация, сообщает ТАСС.

Мосжилинспекция отказала в выдаче лицензии 18 управляющим компаниям, и 24 не обратились за получением разрешения.

Квалификационные экзамены на знание законодательства прошли 1773 организации, успешно сдали и получили аттестат 1672 компании.

"В столице созданы необходимые условия для конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами. У москвичей есть право, собравшись на собрание собственников жилых помещений, выбрать любую управляющую компанию", – отметили в пресс-службе Мосжилинспекции.

Компания не имеет права выполнять работы или оказывать услуги по управлению многоквартирным домом без соответствующей лицензии. А нарушение лицензионных требований влечет за собой штраф до 250 тысяч рублей, дисквалификацию должностных лиц и изъятие лицензии.

Напомним, в начале года "Московская объединенная энергетическая компания" инициировала банкротство 10 управляющих компаний столицы. Организации не оплатили долги за тепло и горячую воду. Общая сумма требований МОЭК составляет 282,2 миллиона рублей, из них – 260,8 миллиона рублей – основной долг. Заявления уже приняты к рассмотрению арбитражными судами.