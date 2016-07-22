Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля 2016, 19:00

Экономика

На "Пикнике "Афиши" можно будет пользоваться платежными картами

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Впервые на "Пикнике "Афиши" можно будет пользоваться платежными картами. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля. Посетители музыкального опен-эйра смогут делать покупки на фудкорте и маркете при помощи банковских карт, в том числе по бесконтактной технологии.

Фестиваль "Пикник "Афиши"-2016 пройдет 30 июля с 12.00 до 23.00 в музее-заповеднике "Коломенское". В этом году на трех музыкальных сценах выступят группы "Ленинград", The Chemical Brothers, рэпер Oxxxymiron, Омар Сулейман, Эдриан Янг, Муджус, Бенджамин Клементин, Шон Ли, The Soul Surfers и многие другие.

Ссылки по теме


платежи Пикник Афиши MasterCard свежий воздух фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика