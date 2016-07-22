Фото: m24.ru/Александр Авилов

Впервые на "Пикнике "Афиши" можно будет пользоваться платежными картами. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля. Посетители музыкального опен-эйра смогут делать покупки на фудкорте и маркете при помощи банковских карт, в том числе по бесконтактной технологии.

Фестиваль "Пикник "Афиши"-2016 пройдет 30 июля с 12.00 до 23.00 в музее-заповеднике "Коломенское". В этом году на трех музыкальных сценах выступят группы "Ленинград", The Chemical Brothers, рэпер Oxxxymiron, Омар Сулейман, Эдриан Янг, Муджус, Бенджамин Клементин, Шон Ли, The Soul Surfers и многие другие.