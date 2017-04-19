Тарифы на ЖКХ в Новосибирской области вырастут почти в 4 раза меньше ожидаемого

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Планируемое повышение тарифов ЖКХ в Новосибирской области на 15 процентов решено отменить, сообщает пресс-служба правительства региона. Вместо этого тарифы вырастут на 4 процента.

Соответствующее постановление 19 апреля подписал губернатор региона Владимир Городецкий. "С 1 июля плата повысится на 4 процента в Новосибирске и во всех районах области", – заявил губернатор.

Федеральный центр ограничил рост тарифов в 4 процента. Но у регионов есть право превышать этот уровень по согласованию с депутатами муниципальных образований. Ранее депутаты 95 процентов муниципалитетов Новосибирской области одобрили повышение оплаты коммунальных услуг в сфере теплоснабжения и водоотведения с 1 июля 2017 года в среднем на 15 процентов.

Обоснованием решения послужил износ оборудования и коммунальных сетей. "Новосибирск расположен в суровом климате. Зима продолжается полгода, а отопительный период – почти 8 месяцев", – говорится в сообщении правительства.

