Платежи за ЖКУ начисляли на умершего жителя коммуналки

Коммунальные службы до сих пор выписывают счета за комнату в коммуналке москвичу, умершему почти 15 лет назад, сообщает телеканал "Москва 24". На мертвого Геннадия уже начислили 350 тысяч рублей и его долг продолжает расти.

В квартиру на Университетском проспекте мужчина въехал в середине 1990-х. В муниципальную комнату он прописал супругу, а та своего сына. Однако приватизировать жилплощадь мужчина не успел, рассказала его соседка Вера Ивановна.

В управе Гагаринского района пояснили, что уведомления о долгах продолжают поступать по одной причине: факт смерти мужчины не зафиксирован документально.

"По этому адресу уже работают судебные приставы, они будут заниматься взысканием долгов, – пояснил завсектором управы Гагаринского района Олег Живаев. – Взыскать с такого-то такого-то, потому что гражданин является нанимателем и договор социального найма заключен на него". Информации о смерти Геннадия в управу не поступало, заявил чиновник.

Жители коммуналки с представителями управы обращались в департамент имущества, как к собственнику комнаты. В департаменте подтвердили, что комната считается юридически несвободной. При этом отметили, что получили информацию о смерти нанимателя.

Когда комната в коммуналке станет юридически свободной, ее, по словам специалистов, либо отдадут нуждающимся, по договору найма, либо попробуют продать.

