Жители Деденева второй год не могут добиться включения горячей воды

Жители подмосковного Деденева второе лето проводят без горячей воды

Жители поселка Деденево Московской области вышли на акцию протеста. В их домах уже второй год нет горячей воды, передает телеканал "Москва 24". Ее отключили за долги управляющей компании – она должна выплатить котельной и газовой компании 25 миллионов рублей. При этом сами жильцы домов коммунальные счета оплачивали исправно.

"Мы платим ежемесячно, у нас долг не накапливается, накапливается у управляющей компании. У них свое заведение, и они не перечисляли эти деньги, вот долги и накопились", – рассказала одна из протестующих.

В домах у жителей поселка нет не только горячей воды, иногда там отключают и отопление. В столичном регионе становится холодно и нагреватели с тазиками вопрос обогрева квартир решить уже не смогут.Прошлой зимой в Деденеве уже проходили акции протеста из-за промерзших насквозь стен и ледяных полов.

Как изменятся тарифы на коммунальные услуги

В управляющей компании (УК) заявляют, что долги им достались по наследству. "Я пришел в компанию долг уже был 10 миллионов от предыдущей управляющей компании", – заявил директор УК Геннадий Митрошин.

Эту информацию сейчас проверяет полиция. Местные власти тоже устроили проверку и отказались от услуг действующей управляющей компании. Вместо нее назначили новую. Она и должна будет оплатить часть долга.

"Новая управляющая компания заключила договор и выкупила долг у "Межрегионгаза". Сейчас под залог нашего имущества будут оформлять кредит", – заявил руководитель администрации городского поселения Дмитрий Майоров.

"Вечер с Алексеем Вершининым": Поселок Деденево остался без воды

Большая часть денег предназначена газовой компании. Там нам ответили, что поставку газа в поселок, несмотря на долг в 13 с половиной миллионов рублей не прекращали. О погашении долга ведутся переговоры с администрацией поселка.

"Поставщиком и потребителем вырабатываются оптимальные варианты погашения задолженности в кратчайший срок, при условии обязательной оплаты текущего потребления газа", – заявили представители ООО "Межрегионгаз".

Горячая вода не возвращается в поселок из-за местной котельной. Ее владелец Александр Сидоров предупреждает: запустит оборудование, только, когда увидит документы, подтверждающие оплату долга.



"Нам предприятие должно еще около 9 миллионов, как с этим долгом быть? В этой сумме наша зарплата сотрудников!" – заявил Сидоров.

С митинга жители Деденева ушли ни с чем, оставив подписи под коллективным обращением с требованием провести тщательную проверку и выяснить, куда все это время утекали их деньги.

Напомним, в конце июля этого года под угрозой полного отключения холодной воды оказался район Павшинская пойма.

В управляющие компании территории были направлены уведомления о возможном прекращении подачи воды от поставщика услуг, АО "Водоканал "Павшино".

Жители домов также могли пострадать из-за долгов местного поставщика воды перед столичным "Мосводоканалом". Однако проблему удалось вовремя урегулировать и в районе обошлось без перебоев с поставками воды.