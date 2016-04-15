За раздельный сбор мусора граждан поощрят сниженными тарифами ЖКХ

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Для граждан и управляющих компаний, занимающихся раздельным сбором мусора, могут ввести пониженный тариф на обращение с отходами. Об этом рассказал глава комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, раздельный сбор мусора является правильным направлением в развитии системы сбора и переработки отходов. Кроме того, столичные власти всегда поддерживали и пропагандировали эту инициативу.

Чиновник отметил, что вопрос о дополнительных мерах стимулирования для людей и организаций, занимающихся раздельным сбором мусора, обсудят на профильной комиссии столичного парламента.

"Москва в цифрах": Раздельный сбор мусора

Напомним, в январе контейнеры для сортировки мусора установили для жителей Юго-Восточного округа. Вывозом отходов будет заниматься компания ООО "МСК-НТ".

"Помимо привычных мусорных контейнеров, по 40 адресам в ЮВАО установлены контейнеры с этикетками для раздельного сбора макулатуры, стекла, металла и пластика. Вывозят мусор несколько раз в неделю на сортировочные комплексы, которые расположены за МКАД", – рассказал пресс-секретарь ООО "МСК-НТ" Игорь Орлов.

В районе Марьино будет установлено по шесть мобильных и стационарных точек раздельного сбора бытовых отходов. Каждый бак приспособлен для сбора определенных отходов. Контейнер для макулатуры имеет тонкое отверстие, чтобы туда не кидали ничего другого, а только бумагу, газеты, тетради без скрепок и пластиковых файлов.

В бак для металла нужно выбрасывать консервные банки, флаконы из-под освежителей воздуха и железные крышки. В контейнеры с пластиком можно выкидывать все пластиковые баночки, бутылки, в том числе из-под растительного масла или химических средств.