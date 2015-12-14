Жители 30 домов Домодедова могут остануться без света

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Мосэнергосбыт может отключить свет в лифтах и подъездах домов Домодедово и Домодедовского района из-за долгов управляющих компаний, сообщает пресс-служба поставщика электроэнергии.

В настоящее время компания "Домодедово-Жилсервис" задолжала 36,1 миллиона рублей за январь-март и октябрь 2015 года, долг "Заря-Жилсервис" составляет 4,5 миллиона рублей за сентябрь и октябрь текущего года.

Уточняется, что Мосэнергосбыт неоднократно предупреждал должников о возможных последствиях, однако несмотря на многочисленные обещания по полному погашению задолженности, ощутимых результатов это так и не дало. Не повлияли на должников и предыдущие меры по ограничению электроснабжения, вводившиеся в отношении них.

Так, в 29 домах с 15 по 18 декабря будет введен режим частичного ограничения потребления электроэнергии в местах общего пользования.

Официальные уведомления об отключения света направили должникам 1 декабря. Если они полностью не погасят долг, то с 21 по 24 декабря частично свет отключат еще в 10 многоэтажках.

Напомним, 24 сентября Мосэнергосбыт ограничил подачу электроэнергии в лифты ряда жилых домов в районе Савелки в Зеленограде. Такое решение принято из-за долгов управляющей компании перед энергетиками.

Как говорится в сообщении, управляющая компания "Жилищник района Савелки" систематически нарушает договорные отношения с Мосэнергосбытом по оплате потребленной электроэнергии. В настоящее время долг составляет 18,8 миллионов рублей. В его сумму входят неисполненные перед энергетиками обязательства за декабрь 2013 года, май-август 2014 года, а также май-август 2015 года.

О введении режима ограничения потребления электроэнергии компанию уведомили еще 8 сентября. Мосэнергосбыт постоянно проводит переговоры с руководством компании-должника, а также префектом Зеленоградского округа по вопросу погашения задолженности.