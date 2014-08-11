В Гольянове 15 должникам по ЖКХ отключили канализацию

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В районе Гольяного к злостным неплательщикам применили крайние меры. 15 должников за услуги ЖКХ лишились возможности пользоваться канализацией, сообщает пресс-служба префектуры Восточного округа Москвы.

Частично отключили канализацию только тем, кто годами не платил за ЖКХ. У неплательщиков накопились долги на сумму от 200 до 673 тысяч рублей.

После того, как должники обнаружили, что в их унитазах отныне отсутствует смыв, а вода из крана не собирается уходить по трубам в канализацию, 13 из них обратились в управляющую компанию за соглашением о реструктуризации долга.

Отметим, что должникам за услуги ЖКХ также грозят и другие санкции. У них могут арестовать имущество, кроме того, им грозит запрет на выезд за рубеж.

Если сумма долга достаточно велика, то его можно гасить частями, предварительно договорившись с управляющей компанией о реструктуризации.