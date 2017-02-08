Москвичам вернули более 62 млн рублей переплаты за ЖКУ

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Более 62 миллионов рублей переплаты за жилищно-коммунальные услуги в 2016 году вернули москвичам управляющие организации, сообщает пресс-служба Мосжилинспекции.

Всего в 2016 году в Мосжилинспекцию поступило 14 тысяч обращений по оплате ЖКУ. Основная их часть касалась счетов за услуги водоснабжения, отопления, а также в целом порядка оплаты за ЖКУ и несогласия с задолженностью.

По результатам проверки подтвердилось менее 10 процентов жалоб на некорректность начисления счетов за ЖКУ. Чаще всего управляющие компании завышали объем потребляемых ресурсов при расчете платы за отопление и водоснабжение. Также нередко они применяли завышенные ставки за содержание и ремонт общедомового имущества.

Как отметили в Мосжилинспекции, ежегодный рост обращений граждан по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг связан с недостатком информации о начислениях в платежных документах, задолженностях, доначислениях и перерасчетах, а также непрозрачностью процедуры автономного начисления платежей.