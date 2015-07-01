Форма поиска по сайту

01 июля 2015, 11:24

Экономика

Первые квитанции со взносом за капремонт москвичи получат до 15 июля

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Первые квитанции с включенным взносом за капитальный ремонт москвичи получат с 7 по 15 июля. Оплатить такую квитанцию нужно будет до 10 августа, сообщает Агентство "Москва".

Плата за капитальный ремонт домов введена в столице с 1 июля. Размер взноса в этом году составляет 15 рублей за квадратный метр площади помещения. Собственники жилья должны были до 1 июня решить, на какой именно счет – своего дома или городского фонда капремонта – они будут перечислять средства. Жители около 2,6 тысячи домов выбрали спецсчета.

ЗА СЧЕТ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ РЕМОНТ:

  • внутридомовых инженерных систем электроснабжения;
  • внутридомовых инженерных систем теплоснабжения;
  • внутридомовых инженерных систем газоснабжения;
  • внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего и холодного водоснабжения);
  • внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации);
  • ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;


    • Для малообеспеченных граждан предусмотрены субсидии на уплату соответствующих взносов. Около 2,6 миллиона москвичей смогут воспользоваться льготами.

    Власти окажут поддержку горожанам на 6 миллиардов рублей. В столице действует самый низкий в стране предельно допустимый уровень расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи – 10 процентов.

    Капремонт профинансируют собственники домов

    Для получения льготы владельцам квартир необходимо обратиться в Городской центр жилищных субсидий и написать заявление. Подробную информацию о субсидиях и льготах на оплату жилищных услуг, а также условия их предоставления можно узнать на специальном сайте или по телефону "горячей линии" Городского центра жилищных субсидий города Москвы: (495) 530-20-81.

    Ранее сообщалось, что около тысячи представителей Общественной палаты (ОП) Москвы будут следить за ходом капитального ремонта в жилых домах столицы, об этом рассказал заместитель руководителя комиссии ОП по развитию ЖКХ Валерий Семенов.

    "Мы подготовили примерно тысячу специалистов – уполномоченных представителей, примерно по 100–120 человек на каждую префектуру. Это обученные и грамотные специалисты, которые разбираются во всех нюансах проведения капитального ремонта и помогут собственникам домов в вопросах реализации программы", – сказал Семенов.

    Программа капитального ремонта

  • Рассчитана на 30 лет – до 2044 года
  • Включает ремонт 31 593 жилых домов, где число квартир от 3 и более
  • Включает ремонт или замену 325 000 инженерных систем

    • В первую очередь ремонт пройдет в:
  • пятиэтажках
  • домах довоенное постройки
  • домах, построенные в 1957-1968 годаъ

    • Как добиться капремонта или признания дома непригодным для жизни

    Как формируется программа капремонта общего имущества в доме

    Очередность проведения капитального ремонта в конкретных жилых домах определяется исходя из следующих критериев:

  • продолжительности эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов дома с момента ввода в эксплуатацию или предыдущего ремонта;
  • оценки технического состояния инженерных систем и конструктивных элементов дома, получаемой по результатам мониторинга и с учётом установленных межремонтных сроков.

    • Программа сформирована по трехлетнему циклу. То есть каждый дом на сегодняшний день попадает в конкретный срок трёхлетнего периода. Мы указали все инженерные системы с учетом их технического состояния с понятными сроками, когда и в каком доме они могут меняться. И постарались сделать таким образом, чтобы во время ремонта привести все инженерные системы в надлежащее состояние. То есть практически все неудовлетворительные системы мы должны отремонтировать сразу, как только начнется ремонт.
    Артур Кескинов
    Руководитель департамента капитального ремонта

    Как узнать, когда в доме будет капремонт

    Данные о капитальном ремонте вашего дома данные можно найти на портале открытых данных столицы. Там нужно кликнуть вкладку "Данные" и в открывшемся списке из наборов данных найти "Капитальный ремонт и ремонт фасадов жилых домов в 2015 году".

    Помимо этого, министерство строительства РФ совместно с Фондом ЖКХ запускает портал по мониторингу домов, подлежащих капитальному ремонту, к которым в конце ноября подключится и Москва. Первыми в систему попадут дома, включенные в краткосрочную годовую или трехгодовую программу капитального ремонта.

