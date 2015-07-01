Первые квитанции со взносом за капремонт москвичи получат до 15 июля

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Первые квитанции с включенным взносом за капитальный ремонт москвичи получат с 7 по 15 июля. Оплатить такую квитанцию нужно будет до 10 августа, сообщает Агентство "Москва".

Плата за капитальный ремонт домов введена в столице с 1 июля. Размер взноса в этом году составляет 15 рублей за квадратный метр площади помещения. Собственники жилья должны были до 1 июня решить, на какой именно счет – своего дома или городского фонда капремонта – они будут перечислять средства. Жители около 2,6 тысячи домов выбрали спецсчета.

ЗА СЧЕТ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ РЕМОНТ: внутридомовых инженерных систем электроснабжения; внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; внутридомовых инженерных систем газоснабжения; внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего и холодного водоснабжения); внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации); ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;



Для малообеспеченных граждан предусмотрены субсидии на уплату соответствующих взносов. Около 2,6 миллиона москвичей смогут воспользоваться льготами.

Власти окажут поддержку горожанам на 6 миллиардов рублей. В столице действует самый низкий в стране предельно допустимый уровень расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи – 10 процентов.

Капремонт профинансируют собственники домов

Для получения льготы владельцам квартир необходимо обратиться в Городской центр жилищных субсидий и написать заявление. Подробную информацию о субсидиях и льготах на оплату жилищных услуг, а также условия их предоставления можно узнать на специальном сайте или по телефону "горячей линии" Городского центра жилищных субсидий города Москвы: (495) 530-20-81.

Ранее сообщалось, что около тысячи представителей Общественной палаты (ОП) Москвы будут следить за ходом капитального ремонта в жилых домах столицы, об этом рассказал заместитель руководителя комиссии ОП по развитию ЖКХ Валерий Семенов.

"Мы подготовили примерно тысячу специалистов – уполномоченных представителей, примерно по 100–120 человек на каждую префектуру. Это обученные и грамотные специалисты, которые разбираются во всех нюансах проведения капитального ремонта и помогут собственникам домов в вопросах реализации программы", – сказал Семенов.

Программа капитального ремонта

Рассчитана на 30 лет – до 2044 года

Включает ремонт 31 593 жилых домов, где число квартир от 3 и более

Включает ремонт или замену 325 000 инженерных систем

пятиэтажках

домах довоенное постройки

домах, построенные в 1957-1968 годаъ

Как добиться капремонта или признания дома непригодным для жизни

В первую очередь ремонт пройдет в:

Как формируется программа капремонта общего имущества в доме

Очередность проведения капитального ремонта в конкретных жилых домах определяется исходя из следующих критериев:



продолжительности эксплуатации инженерных систем и конструктивных элементов дома с момента ввода в эксплуатацию или предыдущего ремонта;

оценки технического состояния инженерных систем и конструктивных элементов дома, получаемой по результатам мониторинга и с учётом установленных межремонтных сроков.



Артур Кескинов Руководитель департамента капитального ремонта Программа сформирована по трехлетнему циклу. То есть каждый дом на сегодняшний день попадает в конкретный срок трёхлетнего периода. Мы указали все инженерные системы с учетом их технического состояния с понятными сроками, когда и в каком доме они могут меняться. И постарались сделать таким образом, чтобы во время ремонта привести все инженерные системы в надлежащее состояние. То есть практически все неудовлетворительные системы мы должны отремонтировать сразу, как только начнется ремонт.

Как узнать, когда в доме будет капремонт

Данные о капитальном ремонте вашего дома данные можно найти на портале открытых данных столицы. Там нужно кликнуть вкладку "Данные" и в открывшемся списке из наборов данных найти "Капитальный ремонт и ремонт фасадов жилых домов в 2015 году".

Помимо этого, министерство строительства РФ совместно с Фондом ЖКХ запускает портал по мониторингу домов, подлежащих капитальному ремонту, к которым в конце ноября подключится и Москва. Первыми в систему попадут дома, включенные в краткосрочную годовую или трехгодовую программу капитального ремонта.