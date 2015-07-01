Первые квитанции со взносом за капремонт москвичи получат до 15 июля

Фото: ТАСС/Валерий Матицын
Первые квитанции с включенным взносом за капитальный ремонт москвичи получат с 7 по 15 июля. Оплатить такую квитанцию нужно будет до 10 августа, сообщает Агентство "Москва".
Плата за капитальный ремонт домов введена в столице с 1 июля. Размер взноса в этом году составляет 15 рублей за квадратный метр площади помещения. Собственники жилья должны были до 1 июня решить, на какой именно счет – своего дома или городского фонда капремонта – они будут перечислять средства. Жители около 2,6 тысячи домов выбрали спецсчета.
ЗА СЧЕТ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ РЕМОНТ:
Для малообеспеченных граждан предусмотрены субсидии на уплату соответствующих взносов. Около 2,6 миллиона москвичей смогут воспользоваться льготами.
Власти окажут поддержку горожанам на 6 миллиардов рублей. В столице действует самый низкий в стране предельно допустимый уровень расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи – 10 процентов.
Ссылки по теме
- Капитальный ремонт: что нужно знать москвичу
- За капремонтом в столице проследят около тысячи инспекторов
- Более двух миллионов москвичей получат льготы на капремонт своих домов
Для получения льготы владельцам квартир необходимо обратиться в Городской центр жилищных субсидий и написать заявление. Подробную информацию о субсидиях и льготах на оплату жилищных услуг, а также условия их предоставления можно узнать на специальном сайте или по телефону "горячей линии" Городского центра жилищных субсидий города Москвы: (495) 530-20-81.
Ранее сообщалось, что около тысячи представителей Общественной палаты (ОП) Москвы будут следить за ходом капитального ремонта в жилых домах столицы, об этом рассказал заместитель руководителя комиссии ОП по развитию ЖКХ Валерий Семенов.
"Мы подготовили примерно тысячу специалистов – уполномоченных представителей, примерно по 100–120 человек на каждую префектуру. Это обученные и грамотные специалисты, которые разбираются во всех нюансах проведения капитального ремонта и помогут собственникам домов в вопросах реализации программы", – сказал Семенов.
Программа капитального ремонта
В первую очередь ремонт пройдет в:
Как формируется программа капремонта общего имущества в доме
Очередность проведения капитального ремонта в конкретных жилых домах определяется исходя из следующих критериев:
Как узнать, когда в доме будет капремонт
Данные о капитальном ремонте вашего дома данные можно найти на портале открытых данных столицы. Там нужно кликнуть вкладку "Данные" и в открывшемся списке из наборов данных найти "Капитальный ремонт и ремонт фасадов жилых домов в 2015 году".
Помимо этого, министерство строительства РФ совместно с Фондом ЖКХ запускает портал по мониторингу домов, подлежащих капитальному ремонту, к которым в конце ноября подключится и Москва. Первыми в систему попадут дома, включенные в краткосрочную годовую или трехгодовую программу капитального ремонта.