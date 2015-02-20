В Планетарии покажут "Маленького принца" в 4D

Фото: kultura.mos.ru

С 21 февраля в 4D-кинотеатре Московского планетария начинают показывать экранизацию сказки Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Современные технологии превратят картину в настоящее стереошоу, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Погрузиться в приключения Маленького принца помогут высококачественное изображение, динамические кресла и спецэффекты. Зрители вместе с героем будут летать, слышать аромат розы и травы, чувствовать тепло весеннего солнца и брызги воды.

Показ фильма приурочен к Году литературы в России.

"Маленький принц" - это философская история про дружбу, приключения, поиски любви. Впервые книга была опубликована 6 апреля 1943 года в Нью-Йорке. Иллюстрации к "Маленькому принцу" выполнены самим де Сент-Экзюперии, они не менее знамениты, чем сама книга.

Увидеть экранизацию сказки в 4D можно ежедневно, начиная с 21 февраля. Расписание сеансов ищите здесь.