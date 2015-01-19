Новый цикл лекций для детей стартовал в Планетарии

Фото: ТАСС / Астапкович Владимир

В Театре увлекательной науки Московского планетария проходят познавательные занятия для детей в возрасте 5-8 лет. Здесь ребят могут узнать, как не заблудиться в лесу и из каких звезд состоит Большая Медведица.

В образовательный цикл "В гостях у Звездочета" входит пять программ: "Семья солнышка", "Живые часы и компасы", "Проделки Луны", "Приключения капельки воды", "Сказки неба". На первой детям рассказывают о планетах Солнечной системы и отличиях Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна от Земли, на второй - о том, как определять время суток с помощью подсказок природы и ориентироваться в лесу, на третьем - о Луне и ее загадках. Также ребята могут узнать о свойствах воды и созвездии Большая Медведица.

Отметим, что все занятия - интерактивные: дети не только слушают, но и принимают участие в научных экспериментах.

Посетить разовые занятия Театра увлекательной науки можно в выходные дни (в ближайшие выходные - в 11.30, 12.50, 14.10, 15.30 и 16.50). Продолжительность одного занятия – 45-50 минут.

Билеты продают в кассах Планетария, стоимость - 600 рублей, подробности тут. Вход для взрослых, сопровождающих детей, бесплатный.