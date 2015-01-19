Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

19 января 2015, 12:08

Новый цикл лекций для детей стартовал в Планетарии

планетарий образование детские занятия время с детьми смотреть онлайн на m24.ru

Фото: ТАСС / Астапкович Владимир

В Театре увлекательной науки Московского планетария проходят познавательные занятия для детей в возрасте 5-8 лет. Здесь ребят могут узнать, как не заблудиться в лесу и из каких звезд состоит Большая Медведица.

В образовательный цикл "В гостях у Звездочета" входит пять программ: "Семья солнышка", "Живые часы и компасы", "Проделки Луны", "Приключения капельки воды", "Сказки неба". На первой детям рассказывают о планетах Солнечной системы и отличиях Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна от Земли, на второй - о том, как определять время суток с помощью подсказок природы и ориентироваться в лесу, на третьем - о Луне и ее загадках. Также ребята могут узнать о свойствах воды и созвездии Большая Медведица.

Отметим, что все занятия - интерактивные: дети не только слушают, но и принимают участие в научных экспериментах.

Ссылки по теме

Посетить разовые занятия Театра увлекательной науки можно в выходные дни (в ближайшие выходные - в 11.30, 12.50, 14.10, 15.30 и 16.50). Продолжительность одного занятия – 45-50 минут.

Билеты продают в кассах Планетария, стоимость - 600 рублей, подробности тут. Вход для взрослых, сопровождающих детей, бесплатный.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать