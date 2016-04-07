В Московском планетарии можно будет бесплатно посмотреть на звезды

Фото: m24.ru

Московский планетарий проведет бесплатные астрономические наблюдения с 14 по 17 апреля, сообщает пресс-служба учреждения. Посетить их можно будет с 20:00 до 00:00.

Наблюдения проведут в рамках акции "Астрономия на тротуаре", приуроченной ко Всемирному дню астрономии, который в этом году отмечается 16 апреля. С 14 по 17 апреля с 20:00 до 00:00 для всех желающих будет работать астрономическая площадка "Парк неба". Ее специально откроют раньше срока – обычно она начинает работать в мае.

Посетители смогут заглянуть в самый большой телескоп Москвы в башне Большой обсерватории, в любительские телескопы, а также посетить экскурсию по астрономической площадке, где собраны древние инструменты познания Вселенной и изучения звездного неба. В телескоп можно будет увидеть Луну, Юпитер, кратные звезды.

Наблюдения будут проводиться только при условии ясной безоблачной погоды – если погода будет неподходящей, мероприятие отменят. Объявления о проведении наблюдений будут публиковаться ежедневно в период проведения акции на сайте планетария в 18:00. Вход на площадку будет открыт до 23:00, а экскурсии и наблюдения продлятся до полуночи.