Столичный планетарий устроит розыгрыш метеоритов

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Московский планетарий сегодня празднует 86-ой день рождения и в честь этого разыграет настоящие метеориты. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Викторины, на которых разыграют необычные призы, пройдут перед сеансами в Большом Звездном зале – в 13-40, 15-10 и 16-30. Участникам предстоит ответить на вопросы об истории Московского Планетария.

Викторины пройдут на втором этаже музея Урании. Победителям вручат настоящие метеориты, подлинность которых подтверждена сертификатом.

Отметим, в дни осенних каникул – с 31 октября по 8 ноября – Московский планетарий работает без выходных. Гостям предлагается посетить Большой Звездный зал, экскурсию по классическому музею Урании, интерактивный музей "Лунариум", Малый Звездный зал, а также 4D-кинотеатр.

В театре увлекательной науки "В гостях у Звездочета" будут проводиться занятия для детей, а для школьных групп по предварительной записи организуют тематические экскурсии и лекции курса "Звездные уроки".

Билеты можно также приобрести на официальном сайте. Планетарий работает с 10.00 до 21.00.