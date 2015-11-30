Цирки и планетарии столицы освободили от торгового сбора

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Сергей Собянин подписал закон, освобождающий торговые площади в цирках и планетариях от торгового сбора. Соответствующий документ опубликовал на официальном портале мэра и правительства Москвы.

От торгового сбора освобождаются цирки и планетарии, чей доход от продажи билетов составляет не менее 50 процентов от общей суммы прибыли. Срок действия льготы по налогу установлен до 1 января 2021 года.

"В большинстве случаев такая деятельность носит сопутствующий характер и не является основной. Ключевым критерием в данном случае по аналогии с театрами и музеями является доля поступлений, получаемых от реализации билетов – не менее 50 процентов от всех доходов.

Таким образом, принятие законопроекта повысит эффективность мер налоговой поддержки, будет способствовать развитию спорта и формированию в городе современной культурно-досуговый инфраструктуры", – отмечала ранее председатель комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам Людмила Гусева.

Напомним, в Москве закон о торговом сборе вступил в силу 1 июля. Столичные бизнесмены-торговцы должны ежеквартально вносить обязательный платеж с конкретного объекта. Предприниматели уплачивают сбор в счет других налогов.

Размер торгового сбора равен стоимости патента для торговой деятельности в Москве, то есть 120 тысяч рублей за 50 квадратных метров в год. Если торговый объект находится в центре Москвы, то к базовому торговому сбору будет применяться коэффициент 2, а если магазин расположен за МКАД – коэффициент будет равен 0,7.

Таким образом, торговцев в центре города обязали платить налог в размере 240 тысяч рублей в год, а владельцев торговых объектов на окраинах Москвы – 84 тысячи рублей (в случае, если площадь объектов меньше 50 квадратных метров, а также по 200 рублей в год за каждый дополнительный квадратный метр).