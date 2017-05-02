Ле Пен уличили в плагиате высказываний Фийона

Фото: ТАСС/Panoramic/Zuma
Участница второго тура президентских выборов во Франции Марин Ле Пен стала мишенью обвинений в плагиате высказываний ее бывшего оппонента Франсуа Фийона. Об этом сообщает "Газета.ру".
Утверждается, что во время выступления перед своими сторонниками в Вильпинте Ле Пен упомянула об "альтернативном пути" для французского национализма.
Перед вторым туром выборов политик процитировала слова Жоржа Клемансо, занимавшего пост премьер-министра Франции в период Первой мировой войны, а также знаменитого писателя Андре Мальро. Ранее эти же источники в своей речи использовал Франсуа Фийон.
Кандидат в президенты Франции выразила уверенность в том, что с союзниками из европейских стран, которые также страдают от Евросоюза, она "может радикально изменить модель функционирования ЕС".
Марин Ле Пен вышла во второй тур президентских выборов во Франции. Ее оппонентом стал бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон. Макрон заручился поддержкой 23,75 процента избирателей, а Ле Пен набрала 21,53 процента голосов. Второй тур выборов пройдет 7 мая.