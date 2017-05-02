Ле Пен уличили в плагиате высказываний Фийона

Фото: ТАСС/Panoramic/Zuma

Участница второго тура президентских выборов во Франции Марин Ле Пен стала мишенью обвинений в плагиате высказываний ее бывшего оппонента Франсуа Фийона. Об этом сообщает "Газета.ру".

Утверждается, что во время выступления перед своими сторонниками в Вильпинте Ле Пен упомянула об "альтернативном пути" для французского национализма.

Перед вторым туром выборов политик процитировала слова Жоржа Клемансо, занимавшего пост премьер-министра Франции в период Первой мировой войны, а также знаменитого писателя Андре Мальро. Ранее эти же источники в своей речи использовал Франсуа Фийон.